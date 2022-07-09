В СВО на Украине погиб 24-летний наводчик Никита Степанов из Кунгура

Жизнь еще одного молодого парня из Пермского края оборвалась в ходе специальной военной операции на территории Украины. Там в боях в Луганской области погиб Никита Степанов из Кунгура. Пермяку было 24 года, в СВО он выполнял функции наводчика.

О смерти Степанова стало известно из сообщения администрации муниципалитета, пишет «Ура.ру».

Военный принимал участие в боевых действиях за Лисичанск. Погиб он 5 июля нынешнего года.

В армию был призван в апреле 2018 года. До этого Никита Степанов был учащимся Кунгурского сельскохозяйственного колледжа. По истечении службы в армии решил стать контрактником. В ходе специальной военной операции в Украине был старшим наводчиком расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода.

Прощание с погибшим солдатом состоится в понедельник, 11 июля.

СВО на Украине продолжается с 24 февраля. По данным «Комсомольской правды» , в ходе боев там погибли уже более 80 жителей Пермского края. Преимущественно, это молодые люди в возрасте 20-30 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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