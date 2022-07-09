Безпалько проинформировал о территориальных задачах спецоперации ВС РФ до конца 2022 года

Военный эксперт Богдан Беспалько уверен, что ВС РФ до конца текущего года захватит всю левобережную Украину, а также Николаевскую и Одесскую области.

Эти территории, по его словам, следует включить в состав РФ, передает Украина.ру.

Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы Анатолия Вассермана о том, что РФ необходимо захватить и присоединить до конца года всю Украину.

«Оказавшись без выхода к морю, без торговых морских путей, без значительной части экономики, украинскому государству придётся пойти на большие уступки, мы можем потребовать от него стать подконтрольным», — сказал Безпалько.

Только согласившись признать требования Москвы, Россия может позволить части Украины остаться отдельным государством. Но оно должно будет признать внеблоковый статус и сменить политический курс в сторону России, отказавшись от Запада.

Как будет воспринимать эти требования население Украины, Безпалько анализировать в интервью не стал. Удастся ли РФ сохранить контроль над захваченными территориями, и какие ресурсы будут потрачены на это, он также не озвучил.

Стоит отметить, что Киев категорически отказывается идти на территориальные уступки России. Украине сейчас передают вооружение западные страны, а по некоторым данным, США пытаются найти также вооружение советского образца по всему миру, чтобы выкупить его для Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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