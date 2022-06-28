Спецназ «Отважных» ВС РФ продолжает наступление на Лисичанск

Le Parisien: мэры Франции обещают восстановить украинский город Ирпень
Ассоциация мэров городов Франции совместно с сити-менеджером украинского населённого пункта Ирпень, который находится в...Подробнее
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что группировка «О» ВС РФ продолжает наступление в направлении Лисичанска в ЛНР. При этом в Telegram-канале появились кадры передвижения дополнительных отрядов группировки «О». В кадры попали несколько образцов военной техники ВС России, в том числе КамАЗ-5350 и бронеавтомобиль «Тигр».
Известно, что российские военные и силы Народной милиции ЛНР наступают на Лисичанск с четырех направлений. Эту же информацию сообщил в своем Telegram-канале и посол республики в РФ Родион Мирошник, рассказывая о ситуации на фронте.
Как сообщает портал «Русская Весна», Лисичанск - это стратегически важный населенный пункт, где сконцентрировано большое количество российских войск. Ожидается, что город будет взят под контроль ВС РФ в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Ассоциация мэров городов Франции совместно с сити-менеджером украинского населённого пункта Ирпень, который находится в...Подробнее
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