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По мнению военного эксперта Сергея Простакова, руководство ВСУ уже морально готово оставить донбасскую территорию, однако планирует сдать её полностью разрушенной. Со слов эксперта, в ряде участков фронта от Светлодарска до Славянска основную часть военных, принимающих участие в боевых действиях со стороны Украины, составляют наёмники из-за рубежа. При этом её граждане, состоящие в ВСУ, сильно деморализованы.
По мнению Простакова, самые боеспособные части власти берегут для обороны ключевых городов, включая Харьков, Запорожье, Днепр, Киев и Одессу. На опасные же участки украинское командование бросает формирования теробороны, недавно сформированные части и иностранных наёмников.
Как считает политолог, у последних наблюдается более сильная мотивация, однако и у этих солдат она довольно низкая - основную массу наёмников составляют радикальные и маргинальные элементы. Серьёзного противостояния армии РФ вооружённые формирования и части теробороны оказать не могут, а наёмники, обороняясь при поддержке артиллерии в населённых пунктах, способствуют лишь их разрушению. При этом они проводят террор в отношении мирных жителей – передаёт мнение эксперта РИА «ФАН».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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