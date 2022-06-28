Террор усиливается: украинские власти меняют деморализованных бойцов ВСУ на западных наёмников

Сегодня, 08:19

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Террор усиливается: украинские власти меняют деморализованных бойцов ВСУ на западных наёмников
Фото из открытых источников

По мнению военного эксперта Сергея Простакова, руководство ВСУ уже морально готово оставить донбасскую территорию, однако планирует сдать её полностью разрушенной. Со слов эксперта, в ряде участков фронта от Светлодарска до Славянска основную часть военных, принимающих участие в боевых действиях со стороны Украины, составляют наёмники из-за рубежа. При этом её граждане, состоящие в ВСУ, сильно деморализованы.  

По мнению Простакова, самые боеспособные части власти берегут для обороны ключевых городов, включая Харьков, Запорожье, Днепр, Киев и Одессу. На опасные же участки украинское командование бросает формирования теробороны, недавно сформированные части и иностранных наёмников.

Как считает политолог, у последних наблюдается более сильная мотивация, однако и у этих солдат она довольно низкая - основную массу наёмников составляют радикальные и маргинальные элементы. Серьёзного противостояния армии РФ вооружённые формирования и части теробороны оказать не могут, а наёмники, обороняясь при поддержке артиллерии в населённых пунктах, способствуют лишь их разрушению. При этом они проводят террор в отношении мирных жителей – передаёт мнение эксперта РИА «ФАН».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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