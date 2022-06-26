Кедми назвал сроки полного разгрома группировки ВСУ в Донбассе

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Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми, который 26 февраля отличился комментарием журналистам о том, что специальная военная операция России на Украине не продлится более двух-трех дней, выдал свой очередной прогноз. На этот раз он попытался угадать сроки окончательного разгрома ВСУ в Донбассе.
По мнению Кедми, Украина не сможет восстановить подразделения, которые будут разгромлены. На Донбассе уничтожаются самые боеспособные подразделения ВСУ.
«Это если оценивать по всем ежедневно увеличивающимся потерям только погибшими. Я уже не говорю о раненых и пленных», - приводит слова израильского эксперта портал «Военное дело».
В соответствии со свежим прогнозом Кедми, российским войскам на разгром украинских сил в Донбассе необходимо не более месяца. И это, полагает он, станет переломным моментом в ходе СВО.
А она, напомним, идет уже пятый месяц. По мнению западных экспертов, сейчас на Донбассе противники добиваются истощения друг друга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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