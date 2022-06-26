В результате точного попадания 152-мм снаряда у БМП-3 уцелела только башня

Боевая машина пехоты БМП-3, как принято считать, имеет более совершенную, нежели у предшественников, защиту. Тем не менее, она не способна уберечь технику от уничтожения при прямом попадании артиллерийского снаряда.

Издание Авиа.про опубликовало видео , на котором видно, что после удара в фронтовую часть 152-мм боеприпаса, у БМП-3 уцелела только одна башня.

Снаряд буквально прошил боевую машину насквозь. Как следствие, сдетонировал боекомплект. У БПМ-3 сорвало башню - оказалось, что после работы артиллерии только она и осталась целой.

Бронированный корпус был разорван в клочья.

О том, как сложилась судьба экипажа, информации нет. Нет сведений и о том, где была поражена БМП-3.

Если судить по траве, случай имел место в апреле или в мае нынешнего года.

БМП-3 на сегодня состоят на вооружении 15 стран мира, в том числе России и Украины, которые ведут бои в рамках специальной военной операции пятый месяц подряд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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