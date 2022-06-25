Главнокомандующий ВС Украины Залужный случайно сдал район развертывания украинских РСЗО Himars

Возможный район развертывания американских РСЗО M142 Himars раскрыл главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он рассказал о том, что M142 Himars уже применяются в Донбассе, пишет Авиа.про.

«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты на нашей, украинской территории», - сообщил Залужный.

Российские военные эксперты полагают, что ВСУ перебросили РСЗО M142 Himars под Славянск. К такому выводу они пришли, изучив информацию о том, по каким вероятным объектам наносились первые удары американскими системами, дальность их действия и то, какие территории Донбасса сейчас контролирует Украина.

При этом эксперты полагают, что полученные Украиной РСЗО M142 Himars уже уничтожены. Под Славянском по позициям ВСУ был нанесен массированный ракетно-артиллерийский удар, в результате которого, по некоторым данным, удалось уничтожить РСЗО «Буревой». Местоположение этой РСЗО открыли украинские военные, опубликовав видео, по которому удалось узнать, что она находится рядом с горой Карачун.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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