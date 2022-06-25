Главнокомандующий ВС Украины Залужный случайно сдал район развертывания украинских РСЗО Himars

В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»
Сегодня появилась информация о несчастном случае, произошедшем накануне в Петроградском районе Северной столицы....Подробнее
Возможный район развертывания американских РСЗО M142 Himars раскрыл главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он рассказал о том, что M142 Himars уже применяются в Донбассе, пишет Авиа.про.
«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты на нашей, украинской территории», - сообщил Залужный.
Российские военные эксперты полагают, что ВСУ перебросили РСЗО M142 Himars под Славянск. К такому выводу они пришли, изучив информацию о том, по каким вероятным объектам наносились первые удары американскими системами, дальность их действия и то, какие территории Донбасса сейчас контролирует Украина.
При этом эксперты полагают, что полученные Украиной РСЗО M142 Himars уже уничтожены. Под Славянском по позициям ВСУ был нанесен массированный ракетно-артиллерийский удар, в результате которого, по некоторым данным, удалось уничтожить РСЗО «Буревой». Местоположение этой РСЗО открыли украинские военные, опубликовав видео, по которому удалось узнать, что она находится рядом с горой Карачун.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сегодня появилась информация о несчастном случае, произошедшем накануне в Петроградском районе Северной столицы....Подробнее
ЗРК «Бук» выполнял ракетную атаку по цели, намеченной в воздухе. В момент выстрела орудие вдруг подавил мощный комплекс...Подробнее
Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения для Евгения Целикова, обвиняемого в мошенничестве...Подробнее
Басманным судом наложен арест на имущество Вероники Белоцерковской, проходящей в качестве обвиняемой в рамках...Подробнее
Схема, которой пользовался злоумышленник, лишивший накоплений петербургского пенсионера, давно известна: мужчина по...Подробнее
МИД РФ выступило с заявлением о том, что НАТО провозглашает себя «ядерным альянсом» без учёта осложнений ситуации в...Подробнее
Великобритания может «объявить войну» России в случае, если британских добровольцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина,...Подробнее
Всем гражданам России пенсионного возраста детально объяснили информацию о получении единовременных выплат в размере 10...Подробнее
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в радиоэфире ВВС рассказал о том, в какой ситуации он может подать в...Подробнее
Накануне правоохранители Невского района Северной столицы объявили в розыск неизвестного, подозреваемого в вооружённом...Подробнее
Комментировать