Эксперт Литовкин заявил, что американские системы ПРО средней и большой дальности не повлияют на ход СВО

Сегодня, 13:39

0

Image 16+
Эксперт Литовкин заявил, что американские системы ПРО средней и большой дальности не повлияют на ход СВО
Фото из открытых источников

Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты Америки уже закупили для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности и уже на этой неделе будет объявлено о их передаче. Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что ВС РФ опасаться поступления такого оружия не стоит.

В беседе с изданием «Лайф» он выразил уверенность в том, что на ход специальной военной операции системы ПРО не окажут. К тому же, он считает, что далеко не факт, что системы будут переданы ВСУ - возможно, речь идет об «имитации помощи».

«Это хорошие системы только в умелых руках. Украинцы уже доказали, что они могут либо потерять, либо испортить...», — высказался Литовкин.

Между тем телекомпания указала, что украинские военные будут использовать данное вооружение после того, как пройдут соответствующее обучение.

Напомним, ранее Литовкин неодобрительно высказался о британском противотанковом комплексе NLAW, заявив, что эффективность у него низкая. Был даже случай, когда комплекс продемонстрировал «эффект нулевой». В то же время в сети опубликовано немало роликов, на котором показано успешное боевое применение этого вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Главнокомандующий ВС Украины Залужный случайно сдал район развертывания украинских РСЗО Himars

Сегодня, 15:19

Эксперт Литовкин заявил, что американские системы ПРО средней и большой дальности не повлияют на ход СВО

Сегодня, 13:39

Зеленский пригрозил ВС из РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве

Сегодня, 11:44

РСЗО Himars ВСУ могли быть уничтожены ракетным ударом в районе Славянска

Сегодня, 10:59

Представитель МВД ЛНР сообщил о 120 наемниках из Франции, Польши и Великобритании в Лисичанске

Вчера, 19:44

ВКС РФ с помощью Ту-22 нанесли ракетные удары по военным объектам в Киеве

Вчера, 12:14

ВСУ перебрасывают бронетехнику в направлении Бахмута

25-06-2022, 15:48

ВС РФ нанесли ракетные удары по Черниговской и Львовской областям утром 25 июня

25-06-2022, 12:04

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» возле Алчевска ударил ракетой по своим

24-06-2022, 17:29

Смертоносные сюрпризы от ВСУ: что украинские военные оставляют, отступая

24-06-2022, 10:49

Жители Золотого рассказали о тяжелой гуманитарной обстановке в городе из-за ВСУ

23-06-2022, 21:06

У побережья Крыма вновь активизировались военные корабли ВМФ РФ

22-06-2022, 12:19

Попытка ВСУ захватить остров Змеиный стала причиной атаки на буровые вышки

21-06-2022, 16:14

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

21-06-2022, 10:19

В сети появилось видео удара ВСУ по российскому буксиру «Василий Бех» с Bayraktar TB2

20-06-2022, 14:34

Украина впервые нанесла удары крылатыми ракетами НАТО RGM-84G Harpoon

19-06-2022, 10:59

Британский адмирал: Россия стратегически проиграла Украине

17-06-2022, 15:54

«МК»: Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев проходит после украинской критики

16-06-2022, 12:09

На Украине был замечен американский дрон-камикадзе

15-06-2022, 14:14

Украина требует от стран Запада больше тяжелых вооружений, чем они могут предоставить

14-06-2022, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

24-06-2022, 17:29

0

Сегодня появилась информация о несчастном случае, произошедшем накануне в Петроградском районе Северной столицы....

Подробнее
Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» возле Алчевска ударил ракетой по своим

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» возле Алчевска ударил ракетой по своим

24-06-2022, 17:29

0

ЗРК «Бук» выполнял ракетную атаку по цели, намеченной в воздухе. В момент выстрела орудие вдруг подавил мощный комплекс...

Подробнее
Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

24-06-2022, 21:59

0

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения для Евгения Целикова, обвиняемого в мошенничестве...

Подробнее
Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

24-06-2022, 22:54

0

Басманным судом наложен арест на имущество Вероники Белоцерковской, проходящей в качестве обвиняемой в рамках...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

24-06-2022, 22:14

0

Схема, которой пользовался злоумышленник, лишивший накоплений петербургского пенсионера, давно известна: мужчина по...

Подробнее
Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

25-06-2022, 07:14

0

МИД РФ выступило с заявлением о том, что НАТО провозглашает себя «ядерным альянсом» без учёта осложнений ситуации в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

25-06-2022, 10:09

0

Великобритания может «объявить войну» России в случае, если британских добровольцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина,...

Подробнее
Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

24-06-2022, 19:54

0

Всем гражданам России пенсионного возраста детально объяснили информацию о получении единовременных выплат в размере 10...

Подробнее
Борис Джонсон готов уйти в отставку только в случае, если придется остановить поддержку Украины

Борис Джонсон готов уйти в отставку только в случае, если придется остановить поддержку Украины

25-06-2022, 13:54

0

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в радиоэфире ВВС рассказал о том, в какой ситуации он может подать в...

Подробнее
В Санкт-Петербурге посетитель «Дикси» во время неудачной попытки кражи ударил ножом старшего кассира

В Санкт-Петербурге посетитель «Дикси» во время неудачной попытки кражи ударил ножом старшего кассира

25-06-2022, 15:59

0

Накануне правоохранители Невского района Северной столицы объявили в розыск неизвестного, подозреваемого в вооружённом...

Подробнее