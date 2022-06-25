Эксперт Литовкин заявил, что американские системы ПРО средней и большой дальности не повлияют на ход СВО

Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты Америки уже закупили для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности и уже на этой неделе будет объявлено о их передаче. Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что ВС РФ опасаться поступления такого оружия не стоит.

В беседе с изданием «Лайф» он выразил уверенность в том, что на ход специальной военной операции системы ПРО не окажут. К тому же, он считает, что далеко не факт, что системы будут переданы ВСУ - возможно, речь идет об «имитации помощи».

«Это хорошие системы только в умелых руках. Украинцы уже доказали, что они могут либо потерять, либо испортить...», — высказался Литовкин.

Между тем телекомпания указала, что украинские военные будут использовать данное вооружение после того, как пройдут соответствующее обучение.

Напомним, ранее Литовкин неодобрительно высказался о британском противотанковом комплексе NLAW, заявив, что эффективность у него низкая. Был даже случай, когда комплекс продемонстрировал «эффект нулевой». В то же время в сети опубликовано немало роликов, на котором показано успешное боевое применение этого вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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