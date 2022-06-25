РСЗО Himars ВСУ могли быть уничтожены ракетным ударом в районе Славянска

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Некоторое время назад ВСУ сняли на видео применения американских систем залпового огня (РСЗО) Himars, и случайно могли выдать свое местоположение. Речь идет о том, что американские РСЗО могли находиться в районе горы Карачун недалеко от Славянска. Опубликованные кадры помогли узнать, что в этом районе находится тяжелая РСЗО «Буревой». Здесь же могли передвигаться и американские РСЗО Himars.
Позиция «Буревого» была уничтожена российскими военными, поэтому вполне возможно, что из-за неосмотрительности бойцов ВСУ та же участь постигла и поставленные Киеву американские реактивные системы залпового огня.
Напомним, что США предоставили Киеву 4 РСЗО HIMARS. ВСУ задействовали их пока только пару раз. Эксперты обращают внимание на тот факт, что система M142 HIMARS позволяет наносить точные удары на расстоянии до 70 км и этим она опасна. К слову, более дальнобойные боеприпасы способны уничтожать цели на дистанции в 300 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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