РСЗО Himars ВСУ могли быть уничтожены ракетным ударом в районе Славянска

Некоторое время назад ВСУ сняли на видео применения американских систем залпового огня (РСЗО) Himars, и случайно могли выдать свое местоположение. Речь идет о том, что американские РСЗО могли находиться в районе горы Карачун недалеко от Славянска. Опубликованные кадры помогли узнать, что в этом районе находится тяжелая РСЗО «Буревой». Здесь же могли передвигаться и американские РСЗО Himars.

Позиция «Буревого» была уничтожена российскими военными, поэтому вполне возможно, что из-за неосмотрительности бойцов ВСУ та же участь постигла и поставленные Киеву американские реактивные системы залпового огня.

Напомним, что США предоставили Киеву 4 РСЗО HIMARS. ВСУ задействовали их пока только пару раз. Эксперты обращают внимание на тот факт, что система M142 HIMARS позволяет наносить точные удары на расстоянии до 70 км и этим она опасна. К слову, более дальнобойные боеприпасы способны уничтожать цели на дистанции в 300 километров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700