Представитель МВД ЛНР сообщил о 120 наемниках из Франции, Польши и Великобритании в Лисичанске

Сегодня, 19:44

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Представитель МВД ЛНР сообщил о 120 наемниках из Франции, Польши и Великобритании в Лисичанске
Фото из открытых источников

В Лисичанске против войск РФ ведут бои иностранцы, а не только украинские военнослужащие. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на слова помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

«Бои в Лисичанске происходят практически в городской черте. В Лисичанске, вокруг Лисичанска сконцентрировано где-то еще от 10 до 12 тыс. человек», — сказал Киселев.

По его словам, помимо иностранцев, также ведут бои и солдаты из добровольческих батальонов.

Что касается иностранцев, Киселев сообщил, что, исходя из разведданных, в Лисичанске находится 37 британцев, 21 француз и 64 американца. Информация об иностранцах в рядах ВСУ подтверждается и местными жителями.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают поставлять вооружение Украине. И хотя военные стран НАТО не воюют открыто на стороне Украины, тем не менее в ряды ВСУ принимают добровольцев в том числе и из числа бывших военных стран НАТО, которые знакомы с натовским оружием, предоставляемым сейчас Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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