ВКС РФ с помощью Ту-22 нанесли ракетные удары по военным объектам в Киеве

В ночь на 26 июня дальние бомбардировщики Ту-22 ВКС России нанесли высокоточные массированные ракетные атаки по военным объектам в столице Украины, пишет издание «Русская весна».

Жители Киева сообщили о четырех взрывах в разных частях города. Между тем городские власти заявили, что ракеты ударили по Шевченковскому району. В частности, с таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Вскоре после этого в сети появились кадры разрушенного многоэтажного дома, над которым поднимаются огромные столбы дыма.

Также украинские СМИ написали о том, что спасатели уже занимаются разбором завалов, и о двух пострадавших. Кроме того, сообщается о прибытии на места ракетных атак сотрудников скорой помощи. В этой связи Россию обвинили в ударе по жилым зданиям.

По мнению экспертов, ВКС РФ использовали ракеты авиационного базирования Х-101. Добавим, что Минобороны РФ пока не сообщило о том, какие именно цели были поражены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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