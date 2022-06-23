ВС РФ нанесли ракетные удары по Черниговской и Львовской областям утром 25 июня

Россия снова нанесла ракетный удар по территории Украины.

Как сообщает «Русская Весна», РФ атаковала Украину ранним утром 25 июня, ударив по объектам во Львовской, Житомирской, Черниговской, Киевской, Харьковской и другим областям.

Сообщалось о взрывах в Житомире, Харькове и Киеве. Воздушная тревога звучала по всей Украине в течение нескольких часов.

Очевидцы опубликовали кадры полета ракет, а также кадры последствий ударов. На некоторых из них можно увидеть, что на месте ударов начались пожары.

Напомним, РФ наносит удары по территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддержали Киев и поставляют Украине вооружение, а также боеприпасы.

Чтобы ослабить РФ, Запад также оказывает санкционное давление на российскую экономику. При этом звучат заявления о том, что санкции будут усиливаться, если конфликт не остановится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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