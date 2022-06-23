ВС РФ нанесли ракетные удары по Черниговской и Львовской областям утром 25 июня

Эксперт Малявин рассказал о неопределенной позиции КНР по конфликту России с Украиной
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Россия снова нанесла ракетный удар по территории Украины.
Как сообщает «Русская Весна», РФ атаковала Украину ранним утром 25 июня, ударив по объектам во Львовской, Житомирской, Черниговской, Киевской, Харьковской и другим областям.
Сообщалось о взрывах в Житомире, Харькове и Киеве. Воздушная тревога звучала по всей Украине в течение нескольких часов.
Очевидцы опубликовали кадры полета ракет, а также кадры последствий ударов. На некоторых из них можно увидеть, что на месте ударов начались пожары.
Напомним, РФ наносит удары по территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддержали Киев и поставляют Украине вооружение, а также боеприпасы.
Чтобы ослабить РФ, Запад также оказывает санкционное давление на российскую экономику. При этом звучат заявления о том, что санкции будут усиливаться, если конфликт не остановится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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