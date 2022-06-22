Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» возле Алчевска ударил ракетой по своим

ЗРК «Бук» выполнял ракетную атаку по цели, намеченной в воздухе. В момент выстрела орудие вдруг подавил мощный комплекс РЭБ, до сих пор не опознанный. Из-за сбоя в электронике, в итоге зенитный ракетный комплекс «Бук» нанёс мощный удар по своим же позициям, сообщает информационный онлайн канал Avia.pro.

Как свидетельствуют результаты предварительного расследования, описанный инцидент случился в районе города Алчевска. Журналисты источника опубликовали кадры видеосьёмки с места события. На них запечатлено, как комплекс ПРО «Бук», выполняя выстрел по неизвестной воздушной цели или же ракете, производит пуск зенитной управляемой ракеты. Однако, ракета, выпущенная из орудия, неожиданно самостоятельно развернулась и ударила по своим же позициям.

Ракетная атака привела к полному уничтожению мобильной пусковой установки ЗРК «Бук», а также другим разрушениям. Как можно понять из данной ситуации, причиной этому происшествию стало мощное радиоэлектронное подавление. Пока не представлена точная дата, когда совершалась съёмка этого события. После удара и последующего взрыва на позиции имеются пострадавшие. Их численность авторы источника не уточняют.

Специалисты обратили внимание на тот факт, что за несколько минут до произошедшего инцидента комплекс уже отстреливался зенитными управляемыми ракетами, на что указывают инверсионные следы. Однако, по всей вероятности, во время пуска последней зенитной управляемой ракеты произошло очень серьёзное нарушение работы систем комплекса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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