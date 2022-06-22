Смертоносные сюрпризы от ВСУ: что украинские военные оставляют, отступая

Сегодня, 10:49

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Смертоносные сюрпризы от ВСУ: что украинские военные оставляют, отступая
Фото из открытых источников

Украинские военные, покидая занимаемые позиции, стараются их заминировать.

Минные ловушки постоянно находят на захваченных территориях, пишет «Русская Весна». Военкоры издания предоставили фото и видео, на которых показано с чем приходится работать российским саперам, которые проводят разминирование.

В районе населенных пунктов Золотое и Горское оставлено множество мин. Их находят по всей лини Тошкова – Мирная Долина. Саперы рассказывают, что для минирования используются различные взрывчатые вещества.

В СМИ не так давно попали кадры уничтоженного бронеавтомобиля, который подорвался на мине уже после того, как дорогу обследовали российские саперы. Поэтому эксперты говорят о том, что даже на подконтрольных ВС РФ территориях могут действовать диверсионные группы, которые в том числе занимаются минированием различных объектов и дорог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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