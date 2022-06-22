Смертоносные сюрпризы от ВСУ: что украинские военные оставляют, отступая

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Украинские военные, покидая занимаемые позиции, стараются их заминировать.
Минные ловушки постоянно находят на захваченных территориях, пишет «Русская Весна». Военкоры издания предоставили фото и видео, на которых показано с чем приходится работать российским саперам, которые проводят разминирование.
В районе населенных пунктов Золотое и Горское оставлено множество мин. Их находят по всей лини Тошкова – Мирная Долина. Саперы рассказывают, что для минирования используются различные взрывчатые вещества.
В СМИ не так давно попали кадры уничтоженного бронеавтомобиля, который подорвался на мине уже после того, как дорогу обследовали российские саперы. Поэтому эксперты говорят о том, что даже на подконтрольных ВС РФ территориях могут действовать диверсионные группы, которые в том числе занимаются минированием различных объектов и дорог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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