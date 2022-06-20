У побережья Крыма вновь активизировались военные корабли ВМФ РФ

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Информационно-аналитическое онлайн агентство Avia.pro информирует о том, что в настоящее время наблюдается слишком высокая активность военных кораблей в непосредственной близости от Крымского полуострова. Сейчас на фотографиях, получаемых с космического аппарата Sentinel-2, можно чётко рассмотреть этот район акватории Черного моря. Спутник сделал данные снимки 20 июня. На них запечатлена ситуация возле западного побережья полуострова Крым.
Судя по информации, опубликованной сегодня, вдоль всего побережья Крыма дислоцированы различные боевые суда: десантные корабли, пограничные сторожевые корабли и другие военные плавсредства. Не для всех судов, показанных на фото, можно установить тип и модель. На основании таких спутниковых снимков опровергается информация, ранее полученная о том, что не менее 10 военных кораблей были выведены в воды Черного моря для нанесения массированного удара по Украине.
Международные военные аналитики пишут о том, что массированные ракетные удары ранее наносились, в том числе с позиций, расположенных рядом с морскими берегами. Данные ракетные пуски часто фотографировали обычные граждане даже с причалов и набережных. Российская сторона официально не комментирует высокую активность своих кораблей у западного побережья Крыма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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