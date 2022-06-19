Попытка ВСУ захватить остров Змеиный стала причиной атаки на буровые вышки

Сегодня, 16:14

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Попытка ВСУ захватить остров Змеиный стала причиной атаки на буровые вышки
Фото из открытых источников

20 июня украинские военные атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза», находящиеся в 71 км от Одессы. На момент нанесения ракетных ударов на вышках находилось 109 сотрудников. Главный удар ВСУ планировали нанести именно по Змеиному, хотя в сводке Минобороны Украины об атаке на остров ничего не говорилось. 

Эксперты считают, что такая атака была отвлекающим маневром. По некоторым данным, украинские военные все-таки ударили по острову, но атака была проведена безрезультатно. При нанесении ударов по острову использовались дроны, штурмовики и ракетные установки.

Между тем Россия усилила защиту на острове, развернув там дополнительные ракетные комплексы класса «земля-воздух». Речь идет о системах ПВО малой дальности «Тор» и «Панцирь». Этот факт подтвердил украинский эксперт Рыженко, который сказал о том, что у России есть резервные системы ЗРК, позволяющие ПВО сохранять непрерывное покрытие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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