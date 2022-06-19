MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Россия атаковала Одессу и Харьков в ответ на уничтожение буровых установок в Черном море, которые снабжают Крым газом. Как ранее сообщалось, российские военные ударили по аэродрому «Школьный» под Одессой и по объектам в Харькове.
Напомним, что накануне ВСУ с применением боевой авиации, патрульных катеров и береговых ракетных комплексов, ударили по буровым установкам «Черноморснефтегаза», которые до 2014 года принадлежали Украине. Это произошло после того, как Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ ответят на удар ракетами по украинским НПЗ и нефтебазам. Речь идет об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Кременчуге, Щебелино и Губенихе, которые поставляют топливо находящимся на Донбассе подразделениям ВСУ.
Между тем российские эксперты отмечают, что поддерживаемый Западом Киев повысил ставки. Вполне возможно, что угроза уничтожения Крымского моста будет реализована.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Многие россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, почему...Подробнее
Сотрудникам полиции Северной столицы пришлось стрелять, чтобы остановить любителя скорости и острых ощущений,...Подробнее
В Красносельском районе Северной столицы сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан молодой...Подробнее
В деревне Лопино Волховского района произошло очередное ЧП с участием несовершеннолетнего и открытого окна, затянутого...Подробнее
Финляндия демонстративно отказывается сотрудничать с «Газпромом». Хельсинки не пожелали расплачиваться за продукцию...Подробнее
Неудачно сложился минувший день для двух подростков, которые были сбиты на улицах Северной столицы с интервалом всего в...Подробнее
Армейские подразделения вооружённых сил Украины впервые использовали ракетное оружие, поставленное военным блоком НАТО,...Подробнее
Россияне стали более предусмотрительными при сборе необходимых в путешествии вещей. Сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip...Подробнее
Накануне примерно в половине второго ночи на телефон одной из АЗС Красногвардейского района поступил звонок....Подробнее
Комментировать