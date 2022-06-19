MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Россия атаковала Одессу и Харьков в ответ на уничтожение буровых установок в Черном море, которые снабжают Крым газом. Как ранее сообщалось, российские военные ударили по аэродрому «Школьный» под Одессой и по объектам в Харькове.

Напомним, что накануне ВСУ с применением боевой авиации, патрульных катеров и береговых ракетных комплексов, ударили по буровым установкам «Черноморснефтегаза», которые до 2014 года принадлежали Украине. Это произошло после того, как Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ ответят на удар ракетами по украинским НПЗ и нефтебазам. Речь идет об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Кременчуге, Щебелино и Губенихе, которые поставляют топливо находящимся на Донбассе подразделениям ВСУ.

Между тем российские эксперты отмечают, что поддерживаемый Западом Киев повысил ставки. Вполне возможно, что угроза уничтожения Крымского моста будет реализована.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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