В сети появилось видео удара ВСУ по российскому буксиру «Василий Бех» с Bayraktar TB2

Турецкий портал Clash Report опубликовал видео с кадрами нанесения двух ракетных ударов по российскому буксиру «Василий Бех» на западе Черного моря с применением противокорабельных ракет Harpoon. На кадрах можно увидеть, как ракеты поражают судно с разницей в десять секунд. Сначала в кадре появляется летящая крылатая ракета и наносит удар по палубе, а через несколько секунд еще один снаряд бьет в носовую часть корабля. Вероятно, ракеты летели из Одессы. При этом удар контролировал беспилотник «Байрактар», который, возможно, находился недалеко от Приморского.

Как отмечено в публикации, поскольку снаряд преодолел расстояние в 150 километров, можно говорить о передаче Данией Киеву крылатых ракет версии RGM-84G с дальностью до 220 километров. В Киеве также заявили о том, что в ходе удара были применены американские противокорабельные ракеты Harpoon.

Ранее Пентагон заявил о том, что военная помощь Киеву была оказана на общую сумму $5,6 млрд. Эти средства были выделены Вашингтоном с 24 февраля. В список предоставленного Украине вооружения вошли и две ПРК Harpoon.

Отметим, что Минобороны РФ официальных комментариев по этому поводу не давал и не подтверждал уничтожение буксира «Василий Бех».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700