Украина впервые нанесла удары крылатыми ракетами НАТО RGM-84G Harpoon

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Армейские подразделения вооружённых сил Украины впервые использовали ракетное оружие, поставленное военным блоком НАТО, для совершения боевых атак. Украинские военные выпустили крылатые ракеты высокой точности по морской цели в непосредственной близости от острова Змеиного с дистанции более 60 км. Об этом написали журналисты информационного канала Avia.pro.
Указанные средства поражения Украине отправила Дания. Сейчас появилась информация, что судно, уничтоженное ВСУ на восток от острова Змеиного, поражено не ракетами Brimstone из Британии, как ранее сообщалось, а противокорабельными крылатыми ракетами Harpoon, поставленными Данией.
Украинцы выпустили их по кораблю с расстояния более 60 километров. Судно в море было точно дважды поражено. Такие сведения подтверждают Пентагон и ВСУ.
Министерство обороны Соединённых Штатов Америки пишет:
«Вооружённые силы Украины ударили, по крайней мере, одной ракетой Harpoon по морскому буксиру».
Это в полной мере подтверждает украинские заявления. Неназванный источник сообщил, что ракеты Harpoon отгружены в Украину не из США, но они — американского производства», — сообщил корреспондент газеты The Washington Post, со ссылкой на информацию от высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны США.
Известно, что после двух прямых попаданий морское судно возле острова Змеиного получило критические повреждения. Сам факт — потонул этот корабль, или нет, пока подтвердить не удалось, так как из-за высокой облачности качественные спутниковые снимки получены не были.
Известно о том, что Украина развернула на побережье Чёрного моря крылатые ракеты Harpoon менее месяца назад. Оружие такого типа было поставлено из Дании. По предварительным данным, речь идёт о версии ракеты RGM-84G, с дальностью поражения целей до 140 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Сегодня появились сообщения о подробностях неприятного для одного из представителей петербургской полиции инцидента,...Подробнее
Правительство Северной столицы в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о...Подробнее
Специалисты компании Lockheed Martin в Соединённых Штатах Америки планируют подвергнуть переоборудованию ракету JAGM...Подробнее
В районе острова Змеиный в акватории Черного моря неизвестная ракета атаковала корабль. Кто и откуда ее запустил...Подробнее
Мужчина, сбивший пешехода вечером шестнадцатого числа во Всеволожском районе Ленинградской области, скрылся с места...Подробнее
За минувшие сутки трое несовершеннолетних жителей Петербурга попали в поле зрения сотрудников правоохранительных...Подробнее
Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, журналисты информационного онлайн портала Царьград рассказали о том, что в...Подробнее
Двадцать первого июня произойдёт знаковое событие для поклонников группы «Кино», проживающих в Северной столице. В этот...Подробнее
Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин поделился своим мнением о ситуации на Украине. Так, он заявил,...Подробнее
Комментировать