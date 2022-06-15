Британский адмирал: Россия стратегически проиграла Украине

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»
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Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин поделился своим мнением о ситуации на Украине. Так, он заявил, что захватив совсем крошечные территории Украины, Россия стратегически проигрывает спецоперацию. Британский военачальник объяснил успех ВСУ тем, что Лондон оказывает помощь и поддержку Киеву. Радакин обращает внимание на тот факт, что за четыре месяца российские войска не смогли захватить более обширные территории, поэтому Россию можно считать слабой державой.
«Мы поддерживаем Украину, которая показала, какая она на самом деле смелая», — заявил британский адмирал.
Кроме того, он заметил, что у России ресурс на исходе - страна испытывает проблемы с военными кадрами и ракетами. Москва «пожалела» о том, что установила контроль над восточной частью Украины, отметил Радакин.
Заявление начальника штаба обороны Великобритании прозвучало после того, как министр обороны страны Бен Уоллес сказал, что Лондон приобрел более 20 дальнобойных орудий для отправки на Украину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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