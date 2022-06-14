«МК»: Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев проходит после украинской критики

Сегодня, 12:09

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«МК»: Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев проходит после украинской критики
Фото из открытых источников

В Киев прибыли главы Франции, Германии и Италии, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед рассмотрением заявки Украины на членство в ЕС.

Как сообщает МК, украинские власти снова могут потребовать оружие у Запада. Это может стать главной темой встречи Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Чем закончится этот визит сказать сложно. Европейские лидеры заявляют о необходимости переговоров по мирному соглашению с РФ, Киев же не готов к территориальным уступкам и хочет еще больше оружия, чтобы вернуть под контроль территории, занятые российскими войсками.

По слухам, Украине могут выдвинуть дополнительные условия касательно присвоения ей статуса кандидата в ЕС. При этом даже если такой статус Украина получит, он не гарантирует, что Украину примут в ЕС в ближайшие месяцы.

Украинские политики критикуют Францию и Германию за нерешительность и ждут от этих стран более активной поддержки в борьбе с РФ, заявляя, что исход конфликта с Россией во многом повлияет на будущее Европы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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