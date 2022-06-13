На Украине был замечен американский дрон-камикадзе

Сегодня, 14:14

0

Image 16+
На Украине был замечен американский дрон-камикадзе
Фото из открытых источников

ВСУ начали использовать американские беспилотные дроны-камикадзе Switchblade-300. Об этом рассказал корреспондент Пятого канала Сергей Еремин, передает URA.Ru.

Еремин в одном из своих сюжетов показал воронку, которая остается после удара Switchblade-300. Он сообщил, что такие дроны могут нанести серьезный удар, если попадут по цели. При этом, по его словам, пока украинские операторы не слишком успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее стало известно, что США передали Украине около 100 дронов Switchblade. Сообщалось о том, что освоить их применение можно за считанные дни.

Попала в СМИ информация и о том, что Украина получила от США - камикадзе «Призрачный феникс». Это засекреченное оружие, которое представляет собой дрон, взрывающийся вместе с целью.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. По данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта в боях на территории Украины погибли более 1,3 тыс. российских военных. Информация о потерях в последующие месяцы не публиковалась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Украине был замечен американский дрон-камикадзе

Сегодня, 14:14

Украина требует от стран Запада больше тяжелых вооружений, чем они могут предоставить

Вчера, 13:49

Марков: битва за Северодонецк может стать финальной в рамках проводимой СВО на территории Украины

13-06-2022, 09:59

Штурмовики Су-25 армии ВСУ по ошибке ударили по своим артиллерийским позициям

13-06-2022, 00:19

Леонков: войска ВСУ упустили свой единственный шанс победить армию ВС из РФ в битве за Донбасс

12-06-2022, 14:24

Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации

11-06-2022, 23:14

ТАСС сообщил, что порт Очакова остался без украинских боевых кораблей

11-06-2022, 10:49

Поставки ВСУ бесконтактных взрывателей сделают Францию соучастником Киева

10-06-2022, 23:04

На Украине СБУ задержала политолога Погребинского

10-06-2022, 11:39

Фролов разъяснил, как могут использовать военные ВСУ управляемые ракеты для британских РСЗО M270

7-06-2022, 09:44

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

6-06-2022, 10:19

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101

5-06-2022, 10:39

От горючих аэрозолей залпов ТОС-1М «Солнцепёк» на Донбассе спасёт ВСУ только герметизация

4-06-2022, 20:29

Кнутов рассказал, чем Россия будет уничтожать американские РСЗО HIMARS

4-06-2022, 15:54

Суздальцев заявил, что специальная военная операция на Украине закончится к октябрю 2022 года

4-06-2022, 13:29

Суздальцев рассказал, почему НАТО бросит Польшу на растерзание российской армии

4-06-2022, 12:44

Суздальцев предупредил о возможности вмешательства армии ВС Польши в ситуацию на Украине

4-06-2022, 12:34

Под Киевом из Днепра достали сбитый боевой вертолет

4-06-2022, 10:44

ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Львовской области

4-06-2022, 09:29

Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»

3-06-2022, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Вчера, 20:28

0

Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...

Подробнее
Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

12-06-2022, 23:14

0

Ученица седьмого класса была сбита частным автобусом на пешеходном переходе в центре Северной столицы. Инцидент...

Подробнее
Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

12-06-2022, 19:44

0

Сегодня стало известно о задержании трёх чересчур шумных отдыхающих приятелей, выбравших местом «застолья» памятник в...

Подробнее
Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

13-06-2022, 11:34

0

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20% - в городе рискует закрыться каждая пятая аптека. Об этом сообщает...

Подробнее
SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

13-06-2022, 08:34

0

Риски применения ядерного оружия вернулись к тому же уровню, который наблюдался во времена Холодной войны. Об этом...

Подробнее
В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

13-06-2022, 17:59

0

Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Вчера, 14:59

0

Китай может начать военную операцию против Тайваня, чтобы вернуть его под свой контроль. Об этом пишут ряд СМИ,...

Подробнее
«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

Вчера, 08:59

0

Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что в этом году россияне не собираются уезжать в отпуск,...

Подробнее
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

Вчера, 17:54

0

Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье,...

Подробнее
В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

Вчера, 22:49

0

Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей...

Подробнее