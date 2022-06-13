На Украине был замечен американский дрон-камикадзе

ВСУ начали использовать американские беспилотные дроны-камикадзе Switchblade-300. Об этом рассказал корреспондент Пятого канала Сергей Еремин, передает URA.Ru.

Еремин в одном из своих сюжетов показал воронку, которая остается после удара Switchblade-300. Он сообщил, что такие дроны могут нанести серьезный удар, если попадут по цели. При этом, по его словам, пока украинские операторы не слишком успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее стало известно, что США передали Украине около 100 дронов Switchblade. Сообщалось о том, что освоить их применение можно за считанные дни.

Попала в СМИ информация и о том, что Украина получила от США - камикадзе «Призрачный феникс». Это засекреченное оружие, которое представляет собой дрон, взрывающийся вместе с целью.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. По данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта в боях на территории Украины погибли более 1,3 тыс. российских военных. Информация о потерях в последующие месяцы не публиковалась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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