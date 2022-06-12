Украина требует от стран Запада больше тяжелых вооружений, чем они могут предоставить

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Украина требует увеличить поставки тяжелых вооружений, заявляя, что только так может быть достигнут «паритет» с ВС РФ.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ необходимо 300 ракетных установок, а также 500 танков и 1000 гаубиц. Такой запрос The Guardian уже охарактеризовало «максималистским», пишет МК.
Украине же пока предоставляют менее 10 РСЗО, но уже поставили 109 гаубиц калибром в 155 мм. И пока непонятно, готов ли Запад далее делиться своим вооружением в тех объемах, о которых говорят украинские власти. Эксперты говорят о том, что страны НАТО, удовлетворив запросы Украины, вообще лишатся возможности обороняться.
При этом Киев говорит о том, что задержка с поставками вооружения дорого обходится Украине, поскольку РФ не только захватывает все большее ее территорий, но и продолжает убивать украинцев. Украинские власти продолжают обвинять Россию в ударах по мирным гражданам.
Стоит отметить, что 15 июня в Брюсселе будет проходить специальное совещание министров обороны под председательством главы Пентагона Ллойда Остина. Оно созвано для обсуждения дальнейших поставок вооружения Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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