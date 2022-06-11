Марков: битва за Северодонецк может стать финальной в рамках проводимой СВО на территории Украины

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Битва за Северодонецк может стать решающей в сражении за Донбасс. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова», пишет «Русская Весна».
Он рассказал о том, что видит несколько факторов, которые позволяют сделать такие выводы. Так, сейчас в районе Северодонецка и Лисичанска сосредоточено около 40 тыс. наиболее боеспособных украинских военных. И еще около 50 тыс. удерживают укрепрайон Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка.
В Северодонецк направлены спецподразделения с разных регионов Украины. Как полагает Марков, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ВСУ удержали хотя бы часть Северодонецка до встречи министров обороны стран НАТО на базе США в Рамштайне. Он ожидает, что на этой встрече будет принято решение о новых еще более масштабных поставках оружия Украине.
И хотя командующий ВСУ Валерий Залужный хочет объявить отвод войск из Северодонецка, полагает Марков, Зеленский может требовать, чтобы ВСУ и далее держали там оборону.
Российский эксперт утверждает, что между США и Великобританией тоже идут споры по поводу Северодонецка, поскольку Британия полагает, что город следует удерживать, тогда как Пентагон предлагает отойти.
Напомним, РФ ввела войска на территорию Украины 24 февраля, объявив «военную спецоперацию». Киев, обвинив РФ в попытке захвата Украины, обратился за помощью к Западу и сейчас получает от стран НАТО оружие, разведывательную информацию, а также финансовую поддержку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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