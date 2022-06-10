Леонков: войска ВСУ упустили свой единственный шанс победить армию ВС из РФ в битве за Донбасс

Как утверждает военный эксперт Алексей Леонков, военнослужащие ВСУ, с высокой степенью вероятности, могли бы осуществлять своё отступление с боями. Такая тактика позволила бы им размещаться в крупных мегаполисах Украины по примеру Мариуполя. А они почему-то предпочли отсиживаться в укрепленных районах Донбасса, и намеренно затягивать боевые действия.

Руководство военного блока НАТО предполагало, что тактика на истощение пойдет армейским подразделениям Вооружённых сил Украины лишь на пользу. Однако, и тут получился весьма крупный просчет, сообщает информационное онлайн издание Украина.ру. Россия показала всему миру, как это она умеет делать — у ВС РФ имеется ещё в запасе огромное число танков, ракет, снарядов и прочего грозного вооружения. А вот Запад уже на грани острой нехватки собственного оружия.

«В настоящее время многие западные аналитики высказываются: «битва за Донбасс» проиграна. Оборона Донбасса, с высокой степенью вероятности, ещё может продержаться на протяжении максимум нескольких недель. А возможно, скоро всё закончится. Поэтому самое разумное решение — отводить войска, потому, что им нужно сохранить, как можно больше боеспособных подразделений. Это единственная тактика, которая может спасти остатки украинской армии», — комментирует Алексей Леонков.

Для удержания остальной части Донбасса будут необходимы опытные украинские бойцы, однако на их обучение уйдет время, поэтому и здесь ВСУ ожидает полный провал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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