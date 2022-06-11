Штурмовики Су-25 армии ВСУ по ошибке ударили по своим артиллерийским позициям

Военно-воздушные силы ВСУ, в результате ошибки, допущенной пилотами, уничтожили позиции собственной артиллерии, дислоцированной в месте нанесения массированной ракетной атаки. Журналисты информационного онлайн издания Avia.pro cообщают о том, что во время полета над Николаевской областью, звено боевых украинских штурмовиков марки Су-25, состоящее из двух самолётов, запеленговало действующие позиции военнослужащих Вооружённых сил Украины. Вскоре после обнаружения дислокации своих же войск, пилоты штурмовиков нанесли ракетный удар. В результате данной атаки уничтожено 3 артиллерийских орудия Д-30.

С высокой степенью вероятности, реальной причиной подобной фатальной ошибки стала своевольная смена позиций артиллерийскими расчетами на поле боя.

«Это уже шестой случай ошибочного нанесения ударов украинскими военными по своим войскам с начала текущего месяца», - сообщает издание.

Командование ВС Украины пока не дает официальных комментариев по поводу случившегося. Ранее СМИ сообщали о том, что военные ВС РФ нанесли ракетный удар по Тернопольщине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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