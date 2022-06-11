Штурмовики Су-25 армии ВСУ по ошибке ударили по своим артиллерийским позициям

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова
Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...Подробнее
Военно-воздушные силы ВСУ, в результате ошибки, допущенной пилотами, уничтожили позиции собственной артиллерии, дислоцированной в месте нанесения массированной ракетной атаки. Журналисты информационного онлайн издания Avia.pro cообщают о том, что во время полета над Николаевской областью, звено боевых украинских штурмовиков марки Су-25, состоящее из двух самолётов, запеленговало действующие позиции военнослужащих Вооружённых сил Украины. Вскоре после обнаружения дислокации своих же войск, пилоты штурмовиков нанесли ракетный удар. В результате данной атаки уничтожено 3 артиллерийских орудия Д-30.
С высокой степенью вероятности, реальной причиной подобной фатальной ошибки стала своевольная смена позиций артиллерийскими расчетами на поле боя.
«Это уже шестой случай ошибочного нанесения ударов украинскими военными по своим войскам с начала текущего месяца», - сообщает издание.
Командование ВС Украины пока не дает официальных комментариев по поводу случившегося. Ранее СМИ сообщали о том, что военные ВС РФ нанесли ракетный удар по Тернопольщине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...Подробнее
Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на...Подробнее
Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе Северной столицы был остановлен автомобиль с проблесковыми маячками....Подробнее
Правоохранительные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия в отношении...Подробнее
Накануне вечером в Санкт-Петербурге из-за обычной ёлки произошли очередные разбирательства, во время которых одна из...Подробнее
Связанные с признанным иноагентом журналистом Александром Невзоровым* компании продолжают зарабатывать миллиарды на...Подробнее
Российских пенсионеров проинформировали о возможной новой индексации пенсионных выплат в 2022 году. По мнению...Подробнее
В результате аварии, произошедшей сегодня в районе Троицкого моста в центре Северной столицы, пострадали четыре...Подробнее
Двое детей, пытавшихся пересечь на самокатах проезжую часть по нерегулируемому переходу, были сбиты иномаркой, водитель...Подробнее
Страны Запада продолжают снабжать ВСУ разными видами вооружения повышенной летальности. Так, Франция предоставила Киеву...Подробнее
Комментировать