Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова
Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...Подробнее
Американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой отмечается, что у российских военных больше шансов довести спецоперацию до завершения.
Автор публикации отмечает, что самые ожесточенные бои завязались на Донбассе, где ВС РФ имеют преимущества.
В статье отмечается, что отбросить российскую армию вряд ли удастся, так как ее мощь слишком велика. К тому же, Россия не применила и половины своего потенциала.
«Эйфория исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп наступления и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряжённых украинских сил», - отмечается в издании.
Напомним, что некоторое время назад издание The Washington Post писало о победах ВСУ после бегства российских войск из Черниговской и Киевской областей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...Подробнее
Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на...Подробнее
Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе Северной столицы был остановлен автомобиль с проблесковыми маячками....Подробнее
Правоохранительные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия в отношении...Подробнее
Накануне вечером в Санкт-Петербурге из-за обычной ёлки произошли очередные разбирательства, во время которых одна из...Подробнее
Рассмотрев апелляцию на постановление Смольнинского райсуда, прекратившего уголовное преследование руководителя...Подробнее
В результате проведения поисковых работ в рамках проекта «Земля героев» на территории Ленинградской области были...Подробнее
Российских пенсионеров проинформировали о возможной новой индексации пенсионных выплат в 2022 году. По мнению...Подробнее
Страны Запада продолжают снабжать ВСУ разными видами вооружения повышенной летальности. Так, Франция предоставила Киеву...Подробнее
Порт города Очаков, что на территории Николаевской области Украины, остался без боевых кораблей. Об этом сообщает...Подробнее
Комментировать