Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации

Вчера, 23:14

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Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации
Фото из открытых источников

Американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой отмечается, что у российских военных больше шансов довести спецоперацию до завершения. 

Автор публикации отмечает, что самые ожесточенные бои завязались на Донбассе, где ВС РФ имеют преимущества. 

В статье отмечается, что отбросить российскую армию вряд ли удастся, так как ее мощь слишком велика. К тому же, Россия не применила и половины своего потенциала. 

«Эйфория исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп наступления и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряжённых украинских сил», - отмечается в издании.

Напомним, что некоторое время назад издание The Washington Post писало о победах ВСУ после бегства российских войск из Черниговской и Киевской областей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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