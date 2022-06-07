ТАСС сообщил, что порт Очакова остался без украинских боевых кораблей

Сегодня, 10:49

0

Image 16+
ТАСС сообщил, что порт Очакова остался без украинских боевых кораблей
Фото из открытых источников

Порт города Очаков, что на территории Николаевской области Украины, остался без боевых кораблей. Об этом сообщает агентство ТАСС и приводит новые подробности на сей счет.

В минувшую пятницу, 10 июня, российские СМИ облетели новости о том, что ВС РФ удалось вывести из строя два корабля ВМС Украины. Агентство ТАСС данную информацию, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах, подтверждает частично. Так, сообщается, что корвет «Винница» на самом деле затоплен. Впрочем, это не столь существенная потеря для украинской стороны. Ибо по данным Википедии, еще в январе 2021 года этот малый противолодочный корабль был списан. Тогда же объявили, что корвет решено превратить в музей.

Средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», как утверждает источник ТАСС, выведен руководством ВМС Украины из района боевых действий из-за «низкого морально-психологического состояния экипажа» (вчера СМИ сообщали о том, что этот СДК подвергся мощному артиллерийскому обстрелу, находясь в море, и получил некритические повреждения).

Информаторы журналистов утверждают, что экипаж отказывается патрулировать Днепровский лиман.

Официального подтверждения данной информации нет ни от российского командования СВО, ни от представителей ВМС Украины.

Напомним, в апреле ЧФ ВМФ РФ лишился своего флагмана - ракетного крейсера «Москва». По официальным данным, на корабле начался пожар, который спровоцировал детонацию боекомплекта. В ходе буксировки в условиях волнения моря «Москва» пошла ко дну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Поставки ВСУ бесконтактных взрывателей сделают Францию соучастником Киева

Вчера, 23:04

На Украине СБУ задержала политолога Погребинского

Вчера, 11:39

Фролов разъяснил, как могут использовать военные ВСУ управляемые ракеты для британских РСЗО M270

7-06-2022, 09:44

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

6-06-2022, 10:19

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101

5-06-2022, 10:39

От горючих аэрозолей залпов ТОС-1М «Солнцепёк» на Донбассе спасёт ВСУ только герметизация

4-06-2022, 20:29

Кнутов рассказал, чем Россия будет уничтожать американские РСЗО HIMARS

4-06-2022, 15:54

Суздальцев заявил, что специальная военная операция на Украине закончится к октябрю 2022 года

4-06-2022, 13:29

Суздальцев рассказал, почему НАТО бросит Польшу на растерзание российской армии

4-06-2022, 12:44

Суздальцев предупредил о возможности вмешательства армии ВС Польши в ситуацию на Украине

4-06-2022, 12:34

Под Киевом из Днепра достали сбитый боевой вертолет

4-06-2022, 10:44

ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Львовской области

4-06-2022, 09:29

Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»

3-06-2022, 13:34

Арестович заявил, что на Крым не распространяется запрет на применение американских систем РСЗО

3-06-2022, 13:09

Леонков проинформировал об использовании ВС из РФ трофейного оружия НАТО против ВСУ

3-06-2022, 12:34

Ераносян: Из инцидента с флагманским крейсером «Москва» ВС России извлекли уроки

2-06-2022, 17:44

Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

2-06-2022, 13:24

Арестович заявил, что ВС Украины пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне

2-06-2022, 11:44

ЧФ РФ нанес удар «Калибрами» по путям снабжения армии ВС Украины оружием НАТО

2-06-2022, 08:34

Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

2-06-2022, 07:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

8-06-2022, 11:33

0

Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...

Подробнее
В Екатеринбурге у подростка во рту взорвался вейп

В Екатеринбурге у подростка во рту взорвался вейп

8-06-2022, 11:24

0

В Екатеринбурге у 15-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Парень получил серьезные увечья,...

Подробнее
Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

8-06-2022, 20:54

0

Молодые жители Москвы решили реализовать свою мечту побывать в Северной столице не самым безопасным способом. Сочтя,...

Подробнее
В Черногории отключили российские телеканалы

В Черногории отключили российские телеканалы

8-06-2022, 13:29

0

В мире продолжают отказываться от российских товаров, в том числе и от телевизионного контента. Так, к примеру, в...

Подробнее
37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

8-06-2022, 12:49

0

Фонд «Общественное мнение» в ходе очередного опроса поинтересовался у граждан России, как они оценивают свое...

Подробнее
Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

Вчера, 16:31

0

Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

Вчера, 14:54

0

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на...

Подробнее
Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

Вчера, 18:39

0

Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе Северной столицы был остановлен автомобиль с проблесковыми маячками....

Подробнее
Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

Вчера, 18:04

0

Правоохранительные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия в отношении...

Подробнее
Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

Петербургский суд вновь вернётся к рассмотрению дела руководителя «Петростроя»

9-06-2022, 16:59

0

Рассмотрев апелляцию на постановление Смольнинского райсуда, прекратившего уголовное преследование руководителя...

Подробнее