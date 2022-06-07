ТАСС сообщил, что порт Очакова остался без украинских боевых кораблей

Порт города Очаков, что на территории Николаевской области Украины, остался без боевых кораблей. Об этом сообщает агентство ТАСС и приводит новые подробности на сей счет.

В минувшую пятницу, 10 июня, российские СМИ облетели новости о том, что ВС РФ удалось вывести из строя два корабля ВМС Украины. Агентство ТАСС данную информацию, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах, подтверждает частично. Так, сообщается, что корвет «Винница» на самом деле затоплен. Впрочем, это не столь существенная потеря для украинской стороны. Ибо по данным Википедии, еще в январе 2021 года этот малый противолодочный корабль был списан. Тогда же объявили, что корвет решено превратить в музей.

Средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», как утверждает источник ТАСС, выведен руководством ВМС Украины из района боевых действий из-за «низкого морально-психологического состояния экипажа» (вчера СМИ сообщали о том, что этот СДК подвергся мощному артиллерийскому обстрелу, находясь в море, и получил некритические повреждения).

Информаторы журналистов утверждают, что экипаж отказывается патрулировать Днепровский лиман.

Официального подтверждения данной информации нет ни от российского командования СВО, ни от представителей ВМС Украины.

Напомним, в апреле ЧФ ВМФ РФ лишился своего флагмана - ракетного крейсера «Москва». По официальным данным, на корабле начался пожар, который спровоцировал детонацию боекомплекта. В ходе буксировки в условиях волнения моря «Москва» пошла ко дну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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