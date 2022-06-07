Поставки ВСУ бесконтактных взрывателей сделают Францию соучастником Киева

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Страны Запада продолжают снабжать ВСУ разными видами вооружения повышенной летальности. Так, Франция предоставила Киеву бесконтактные взрывные устройства для снарядов САУ CAESAR со шрапнелью. Эти взрыватели используют радар для измерения расстояния на земле и взрываются на заданной высоте, вызывая осколочный «дождь», чем наносят урон живой силе противника.
«Дождь» из шрапнели не оставляет шансов выжить. Использование бесконтактных взрывателей превращает артиллерийскую систему в оружие массового поражения.
Кроме того, в телефонном разговоре с Зеленским Макрон пообещал, что Франция будет продолжать поставки тяжелого вооружения.
Если это произойдет, то президент Макрон и его правительство становятся спонсорами и соучастниками действий ВСУ, которые могут применять такое оружие не только в боях, но и в отношении мирного населения Донбасса. Как стало известно, в Донецке на месте обстрела жилого квартала были найдены осколки боеприпасов натовского калибра – 155 мм.
К слову, французы сейчас решают вопрос о поставках Киеву ракетных комплексов для уничтожения кораблей. Ранее телеканал France2 сообщил, что Париж передала Киеву 18 самоходок CAESAR. А глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о готовности передать Украине дополнительное количество 155-мм/52 самоходных гаубиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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