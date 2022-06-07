На Украине СБУ задержала политолога Погребинского

Сегодня, 11:39

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На Украине СБУ задержала политолога Погребинского
Украинский политолог Михаил Погребинский

Сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене был задержан украинский политолог Михаил Погребинский, сообщает издание News.ru.

Согласно предоставленной информации, его подозревают в связях с российскими спецслужбами. Агенты, как утверждают в СБУ, действовали на Украине «под дипломатическим прикрытием».

Было проведено массу экспертиз. Специалисты проанализировали высказывания и выступления политолога, который был частым гостем на эфирах российского ТВ, и пришли к выводу, что они были направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

В пресс-службе СБУ сообщили, что по месту жительства Михаила Погребинского были проведены обыски, в ходе которых найдены документы, подтверждающие его связь с российскими спецслужбами, а также материалы по «демилитаризации и денацификации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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