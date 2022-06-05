Фролов разъяснил, как могут использовать военные ВСУ управляемые ракеты для британских РСЗО M270

Великобритания передает Украине свои РСЗО M270 и, по слухам, может предоставить ВСУ также управляемые ракеты М31А1. Об этом пишет издание «Известия».

О возможностях такого вооружения рассказал военный эксперт Андрей Фролов.

Он сообщил, что такие ракеты могут использоваться для ударов по стратегически важным точечным целям. То есть, ими ВСУ могут ударить по аэродромам, командным пунктам, железнодорожным узлам, военным базам и объектам инфраструктуры.

По мнению Фролова, ВСУ будут беречь эти ракеты, поэтому не станут стрелять ими по городам.

«Я думаю, что Украина будет их предельно бережно расходовать и, скорее всего, не будет стрелять по городам или другим населенным пунктам. Например, по тому же Донецку, так как это может вызвать нежелательный международный резонанс», — сказал Фролов.

В целом же, отмечает эксперт, наличие управляемых ракет M31A1 у ВСУ не изменит баланс сил. По сути, они заменят «Точки-У» и «Смерчи», которые уже Украина израсходовала с момента начала «военной спецоперации», которая идет с 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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