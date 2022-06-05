Фролов разъяснил, как могут использовать военные ВСУ управляемые ракеты для британских РСЗО M270

Сегодня, 09:44

0

Image 16+
Фролов разъяснил, как могут использовать военные ВСУ управляемые ракеты для британских РСЗО M270
Фото из открытых источников

Великобритания передает Украине свои РСЗО M270 и, по слухам, может предоставить ВСУ также управляемые ракеты М31А1. Об этом пишет издание «Известия».

О возможностях такого вооружения рассказал военный эксперт Андрей Фролов.

Он сообщил, что такие ракеты могут использоваться для ударов по стратегически важным точечным целям. То есть, ими ВСУ могут ударить по аэродромам, командным пунктам, железнодорожным узлам, военным базам и объектам инфраструктуры.

По мнению Фролова, ВСУ будут беречь эти ракеты, поэтому не станут стрелять ими по городам.

«Я думаю, что Украина будет их предельно бережно расходовать и, скорее всего, не будет стрелять по городам или другим населенным пунктам. Например, по тому же Донецку, так как это может вызвать нежелательный международный резонанс», — сказал Фролов.

В целом же, отмечает эксперт, наличие управляемых ракет M31A1 у ВСУ не изменит баланс сил. По сути, они заменят «Точки-У» и «Смерчи», которые уже Украина израсходовала с момента начала «военной спецоперации», которая идет с 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Фролов разъяснил, как могут использовать военные ВСУ управляемые ракеты для британских РСЗО M270

Сегодня, 09:44

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

Вчера, 10:19

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101

5-06-2022, 10:39

От горючих аэрозолей залпов ТОС-1М «Солнцепёк» на Донбассе спасёт ВСУ только герметизация

4-06-2022, 20:29

Кнутов рассказал, чем Россия будет уничтожать американские РСЗО HIMARS

4-06-2022, 15:54

Суздальцев заявил, что специальная военная операция на Украине закончится к октябрю 2022 года

4-06-2022, 13:29

Суздальцев рассказал, почему НАТО бросит Польшу на растерзание российской армии

4-06-2022, 12:44

Суздальцев предупредил о возможности вмешательства армии ВС Польши в ситуацию на Украине

4-06-2022, 12:34

Под Киевом из Днепра достали сбитый боевой вертолет

4-06-2022, 10:44

ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Львовской области

4-06-2022, 09:29

Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»

3-06-2022, 13:34

Арестович заявил, что на Крым не распространяется запрет на применение американских систем РСЗО

3-06-2022, 13:09

Леонков проинформировал об использовании ВС из РФ трофейного оружия НАТО против ВСУ

3-06-2022, 12:34

Ераносян: Из инцидента с флагманским крейсером «Москва» ВС России извлекли уроки

2-06-2022, 17:44

Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

2-06-2022, 13:24

Арестович заявил, что ВС Украины пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне

2-06-2022, 11:44

ЧФ РФ нанес удар «Калибрами» по путям снабжения армии ВС Украины оружием НАТО

2-06-2022, 08:34

Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

2-06-2022, 07:49

Над восточной Украиной 1 июня сбит неустановленный военный самолет

2-06-2022, 06:24

ВС из РФ захватили крупную партию оружия блока НАТО под Красным Лиманом

1-06-2022, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101

5-06-2022, 10:39

0

Нынешним утром, в воскресенье, 5 июня 2022 года, по неизвестному объекту украинской военной инфраструктуры,...

Подробнее
Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

4-06-2022, 12:54

0

О росте русофобии в Финляндии рассказали русскоязычные семьи, которые там живут. Сейчас в Финляндии проживает 84 тыс....

Подробнее
Президент РФ Путин открыл новый фронт борьбы с Западом

Президент РФ Путин открыл новый фронт борьбы с Западом

4-06-2022, 21:19

0

В Кремле с официальным визитом побывал президент Сенегала Макки Салом. Сенегальский лидер рассказал: «Несколько...

Подробнее
Боец «ЧВК Вагнера» раскрыл подробности спецоперации на Украине и рассказал детали о своей работе

Боец «ЧВК Вагнера» раскрыл подробности спецоперации на Украине и рассказал детали о своей работе

5-06-2022, 22:49

0

Москва, 5 июня. В Сети было опубликовано интервью с действующим сотрудником российской «ЧВК Вагнера». В шоу на канале...

Подробнее
Точное попадание в неустановленный БТР из гранатомета РПГ-18 попало на видео

Точное попадание в неустановленный БТР из гранатомета РПГ-18 попало на видео

5-06-2022, 10:29

0

В результате точного попадания из советского противотанкового ручного гранатомета РПГ-18 с расстояния в 200 метров был...

Подробнее
В Петербургской парадной нашли раздетого местного жителя с пробитой головой

В Петербургской парадной нашли раздетого местного жителя с пробитой головой

4-06-2022, 16:49

0

В скорую Санкт-Петербурга поступило обращение от женщины, рассказавшей о том, что она обнаружила в парадной соседа,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

Вчера, 10:39

0

При выполнении спецоперации в Попаснянском районе на Донбассе погиб командующий 5-м армейским корпусом, генерал Роман...

Подробнее
Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений этим летом

Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений этим летом

5-06-2022, 11:04

0

Невзирая на то, что российский рубль в последние месяцы демонстрирует буквально чудеса укрепления, специалисты все...

Подробнее
Военный эксперт Ходаренок разъяснил, с какой целью Россия проводит свои учения ядерных сил

Военный эксперт Ходаренок разъяснил, с какой целью Россия проводит свои учения ядерных сил

5-06-2022, 08:29

0

В Ивановской области проходит учение Тейковской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Подвижные...

Подробнее
Школьник из Санкт-Петербурга получил смертельную электротравму на турбазе в Ленинградской области

Школьник из Санкт-Петербурга получил смертельную электротравму на турбазе в Ленинградской области

5-06-2022, 11:24

0

Сегодня появилась информация о гибели несовершеннолетнего петербуржца в Приозёрском районе Ленинградской области....

Подробнее