Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

Сегодня, 10:19

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Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник
Фото из открытых источников

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ, подполковник Максим Гребенник, о чем сообщили украинские военнослужащие. 

Напомним, что российские военные совместно с силами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают проводить спецоперацию, устанавливая контроль над населенными пунктами на территории Донбасса. Запад продолжает снабжать украинскую армию различными видами вооружения, а также вводит антироссийские санкции, чтобы остановить РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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