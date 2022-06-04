Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ, подполковник Максим Гребенник, о чем сообщили украинские военнослужащие.

Напомним, что российские военные совместно с силами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают проводить спецоперацию, устанавливая контроль над населенными пунктами на территории Донбасса. Запад продолжает снабжать украинскую армию различными видами вооружения, а также вводит антироссийские санкции, чтобы остановить РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700