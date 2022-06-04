Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101
Нынешним утром, в воскресенье, 5 июня 2022 года, по неизвестному объекту украинской военной инфраструктуры,...Подробнее
Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ, подполковник Максим Гребенник, о чем сообщили украинские военнослужащие.
Напомним, что российские военные совместно с силами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают проводить спецоперацию, устанавливая контроль над населенными пунктами на территории Донбасса. Запад продолжает снабжать украинскую армию различными видами вооружения, а также вводит антироссийские санкции, чтобы остановить РФ на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Нынешним утром, в воскресенье, 5 июня 2022 года, по неизвестному объекту украинской военной инфраструктуры,...Подробнее
Несмотря на санкции, введенные Западом, Россия продолжает наращивать доходы от продажи энергоресурсов. Россия, имеющая...Подробнее
О росте русофобии в Финляндии рассказали русскоязычные семьи, которые там живут. Сейчас в Финляндии проживает 84 тыс....Подробнее
В результате точного попадания из советского противотанкового ручного гранатомета РПГ-18 с расстояния в 200 метров был...Подробнее
Москва, 5 июня. В Сети было опубликовано интервью с действующим сотрудником российской «ЧВК Вагнера». В шоу на канале...Подробнее
В Кремле с официальным визитом побывал президент Сенегала Макки Салом. Сенегальский лидер рассказал: «Несколько...Подробнее
В скорую Санкт-Петербурга поступило обращение от женщины, рассказавшей о том, что она обнаружила в парадной соседа,...Подробнее
Право на аренду Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр» выиграла компания «Бахчисарай». Ряд информационных...Подробнее
Невзирая на то, что российский рубль в последние месяцы демонстрирует буквально чудеса укрепления, специалисты все...Подробнее
В Ивановской области проходит учение Тейковской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Подвижные...Подробнее
Комментировать