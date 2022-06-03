РВ: по военному объекту в Киеве 5 июня был нанесен удар ракетой Х-101

Нынешним утром, в воскресенье, 5 июня 2022 года, по неизвестному объекту украинской военной инфраструктуры, расположенному в столице Украины городе Киеве, была осуществлена мощная ракетная атака военно-космических сил Российской Федерации. Об этом сегодня сообщает информационный онлайн канал «Русская Весна».

По факту ракетного удара по Киеву Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры видеосъёмки момента прилёта ракеты в украинскую столицу. По состоянию на 8:00 часов по киевскому времени журналистам СМИ стало известно о том, что массированный ракетный удар по объекту наносили ракетоносцы-бомбардировщики России. Выпущенные из боевых самолётов ракеты класса Х-101 попали прямо в цель.

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины в воскресенье утром заявили о том, что российские ракеты поразили военную инфраструктуру ВСУ, расположенную на территории Киева. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на территории Украины.

Армейские подразделения РФ наносят ракетные удары только по военным объектам, дислоцированным на Украине. Атакам подвергается инфраструктура, которая используется ВСУ. Ранее СМИ сообщали, что армия РФ выжигает позиции украинских военных в Донбассе. Опубликованы кадры работы «Солнцепека» по ВСУ под Авдеевкой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700