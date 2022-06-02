Суздальцев заявил, что специальная военная операция на Украине закончится к октябрю 2022 года

Эксперт в области международных вооружений Андрей Суздальцев поделился своим видением окончания сроков специальной военной операции России на территории Украины.

Как следует из его высказываний в беседе с ресурсом «Украина.ру», на быстрый успех ВС РФ специалист не рассчитывает. Он полагает, что СВО завершится где-то к середине осени сего года.

«Если говорить об идеальном продвижении российских войск, то ВС необходимо выйти на оперативный простор к июлю-августу 2022 года», — поделился Суздальцев.

Если это будет сделано, российские части получат возможность продвигаться быстрее и к октябрю даже смогут выйти на западные границы Украины.

Однако для того, чтобы выйти на оперативный простор, эксперт говорит, что вначале российским войскам надо будет уничтожить группировку ВСУ в Донбассе, после чего выдержать бои с новыми подразделениями, которые накапливаются в Николаевской области.

После этого, уверяет Суздальцев, останутся отряды ТРО, но они вряд ли смогут эффективно воевать без прикрытия ВСУ.

Напомним, что сегодня 101-й день специальной военной операции на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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