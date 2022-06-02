ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Львовской области

Стало известно об очередных ракетных ударах ВС РФ по территории Украины. Как сообщает издание «Военное обозрение», били по гражданским объектам в Одессе и Львовской области, которые могли использовать украинские военнослужащие.

По информации источников издания, ракеты были запущены с акватории Черного моря. Вывод сделан на основе того, что перед «прилетом» во Львовскую область их видели над Ивано-Франковской областью Украины.

В Одессе ракетами ВС РФ, как предполагается, было уничтожено топливное хранилище. Подтверждением этому может служить информация в социальных сетях о пожаре на месте взрыва.

Минобороны России пока о пораженных целях еще не отчиталось - вероятно, информация об очередных успехах традиционно будет обнародована во время ежедневного брифинга.

А меж тем сегодня уже 101-й день с начала специальной военной операции России в Украине, которая, как ранее заверили в Кремле, «идет по плану».

ВС РФ продолжают, кроме ведения активных боевых действий в Донбассе, наносить ракетные удары по всей территории соседнего государства, пытаясь сорвать поставки западного вооружения и топлива на передовую линию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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