Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

Сегодня, 13:24

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Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине
Фото из открытых источников

Войска РФ продолжают выполнять задачи на территории Украины в рамках «военной спецоперации».

Участвуют в боях и силы  Южного военного округа, пишет «Русская Весна».

Об успехе группы разведчиков из ЮВО рассказывается в одной из свежих публикаций. Сообщается, что разведчикам удалось не только уничтожить нескольких украинских военных, а также захватить трофеи. В числе захваченного вооружения ПТРК «Джавелин» и миномет.

Это уже не первый случай, когда военные РФ захватывают натовское оружие, занимая позиции украинских военных. Это вооружение передается далее силам ДНР и ЛНР.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Вооружение Украине поставляют западные страны и сейчас уже речь идет о поставках в том числе американских РСЗО, которые Вашингтон готовится передать Украине, несмотря на предупреждения РФ, что это может затянуть конфликт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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