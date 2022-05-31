Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
Войска РФ продолжают выполнять задачи на территории Украины в рамках «военной спецоперации».
Участвуют в боях и силы Южного военного округа, пишет «Русская Весна».
Об успехе группы разведчиков из ЮВО рассказывается в одной из свежих публикаций. Сообщается, что разведчикам удалось не только уничтожить нескольких украинских военных, а также захватить трофеи. В числе захваченного вооружения ПТРК «Джавелин» и миномет.
Это уже не первый случай, когда военные РФ захватывают натовское оружие, занимая позиции украинских военных. Это вооружение передается далее силам ДНР и ЛНР.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Вооружение Украине поставляют западные страны и сейчас уже речь идет о поставках в том числе американских РСЗО, которые Вашингтон готовится передать Украине, несмотря на предупреждения РФ, что это может затянуть конфликт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
В Мадриде участники саммита военного блока НАТО планируют подвергнуть пересмотру нынешнюю позицию Североатлантического...Подробнее
Следственным комитетом Северной столицы возбуждено уголовное дело по факту убийства человека в Адмиралтейском районе...Подробнее
Десятилетний мальчик, решивший накормить крысу, стал жертвой нападения дикого грызуна. Крыса укусила ребёнка, который...Подробнее
Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, чем опасно для России членство в НАТО Финляндии и Швеции. По его...Подробнее
Финский строительный концерн YIT, который ранее объявил о нежелании и впредь присутствовать на российском рынке из-за...Подробнее
США все же отправят Украине комплексы HIMARS, невзирая на то, что на днях американский президент Джозеф Байден заявил,...Подробнее
Около полугода назад пятидесятилетний житель Ленинградской области договорился со знакомыми и создал видимость угона...Подробнее
Сам инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл примерно в половине девятого вечера двадцать четвёртого апреля...Подробнее
Комментировать