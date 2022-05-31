Ераносян: Из инцидента с флагманским крейсером «Москва» ВС России извлекли уроки

Инцидент с флагманским крейсером Черноморского флота «Москва» прокомментировал эксперт Владимир Ераносян.

Он сообщил, что произошедшее тщательно анализируется комиссией, пишет Украина.ру. Специалисты изучают подробно события, которые повлекли затопление этого военного корабля.

По его словам, из произошедшего вынесены уроки, поэтому для повышения уровня защиты кораблей Черноморского флота РФ разворачиваются ПВО на острове Змеиный, который был захвачен российскими войсками в первые дни «военной спецоперации» на территории Украины.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что на крейсере «Москва» произошел пожар, из-за чего сдетонировал его боекомплект. Корабль затонул, когда его буксировали к Крымскому полуострову для того, чтобы поставить на ремонт.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны уже начали поставлять Украине противокорабельные ракеты, что несет дополнительную угрозу кораблям Черноморского флота РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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