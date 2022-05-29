Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации
В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...Подробнее
Войска РФ уже готовят наступление на Одессу, для чего начали активно наносить удары по Николаеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
Он отметил, что российские войска продолжают занимать все больше территории Украины. Наиболее активные бои идут на Донбассе. После того как РФ будет полностью контролировать Луганскую и Донецкую области, начнется активное наступление на Одессу, чтобы пробить сухопутный коридор к Приднестровью.
По словам Евсеева, как раз для того, чтобы наступление было эффективным, уже сейчас силы РФ уничтожают позиции ВСУ, обустроенные для защиты Николаева. Но все же активная фаза наступления на этом наступлении начнется не ранее, чем будет разбита группировка ВСУ на Донбассе.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддерживают Украину поставками оружия, а также предоставляют финансовую помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...Подробнее
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
Сейчас Украина ожидает с Запада дальнобойные пусковые установки, с помощью которых сможет наносить ракетные удары по...Подробнее
Под Донецком бойцы разведывательного батальона «Спарта» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает «Русская...Подробнее
Кувырком на крышу закончилась эвакуация неправильно припаркованного автомобиля Toyota на Васильевском острове в...Подробнее
В Гатчинском районе Ленинградской области пожилой житель Северной столицы сбил ученика третьего класса, пытавшегося...Подробнее
Как стало известно порталу Avia.pro от собственных источников, всего в 150 километрах от границы с Россией Финляндия...Подробнее
Жительница Одинцово (Московская область) обратилась в полицию и заявила о том, что ее 22-летний сын уклоняется от...Подробнее
Временная паромная переправа начала функционировать в Северной столице, перевозя пассажиров между Мытненской набережной...Подробнее
В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на слова исполняющего...Подробнее
Комментировать