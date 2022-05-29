Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

Войска РФ уже готовят наступление на Одессу, для чего начали активно наносить удары по Николаеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что российские войска продолжают занимать все больше территории Украины. Наиболее активные бои идут на Донбассе. После того как РФ будет полностью контролировать Луганскую и Донецкую области, начнется активное наступление на Одессу, чтобы пробить сухопутный коридор к Приднестровью.

По словам Евсеева, как раз для того, чтобы наступление было эффективным, уже сейчас силы РФ уничтожают позиции ВСУ, обустроенные для защиты Николаева. Но все же активная фаза наступления на этом наступлении начнется не ранее, чем будет разбита группировка ВСУ на Донбассе.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддерживают Украину поставками оружия, а также предоставляют финансовую помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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