Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

Сегодня, 11:54

0

Image 16+
Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву
Фото из открытых источников

Войска РФ уже готовят наступление на Одессу, для чего начали активно наносить удары по Николаеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что российские войска продолжают занимать все больше территории Украины. Наиболее активные бои идут на Донбассе. После того как РФ будет полностью контролировать Луганскую и Донецкую области, начнется активное наступление на Одессу, чтобы пробить сухопутный коридор к Приднестровью.

По словам Евсеева, как раз для того, чтобы наступление было эффективным, уже сейчас силы РФ уничтожают позиции ВСУ, обустроенные для защиты Николаева. Но все же активная фаза наступления на этом наступлении начнется не ранее, чем будет разбита группировка ВСУ на Донбассе.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поддерживают Украину поставками оружия, а также предоставляют финансовую помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

Сегодня, 11:54

В Челябинской области простились с погибшим в Украине рядовым из многодетной семьи

Сегодня, 11:39

Немецкий аналитик Масала: Украина не хочет отдавать территорию, а Россия – уходить без победы

Вчера, 10:04

Показаны последствия попадания снаряда из израильской «Меркавы» в танк Т-72

Вчера, 08:39

CNN заявил, что США создают на Украине иллюзию военного превосходства над ВС РФ

29-05-2022, 09:59

Зеленский заявил, что Украина «заберет все» у России

29-05-2022, 08:19

Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

28-05-2022, 15:39

Министр обороны Украины Резников: на Украину поставят ПУ наземного базирования и столько же ракет Harpoon

28-05-2022, 13:14

Американские бойцы-наемники из ЧВК попали в засаду вблизи фронта на Украине

28-05-2022, 09:49

В результате ракетного удара по Днепропетровской области погибли десять нацгвардейцев

27-05-2022, 18:14

Военкор Коц рассказал об огромных территориях на Донбассе, занятых российскими войсками

27-05-2022, 14:04

«МК»: названа новая главная интрига конфликта на Украине

27-05-2022, 13:54

Генерал ВСУ Громов: РФ вместе с ДНР одержала верх в боях на Донбассе

27-05-2022, 12:34

Подразделения 79-й десантной бригады армии ВС Украины покинули позиции в Лимане на БТР-80

26-05-2022, 15:04

У берегов острова Змеиный из-под воды подняли затопленный военный корабль

26-05-2022, 11:04

RT Arabic: в Луганске прогремела как минимум 2 взрыва

26-05-2022, 08:54

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы

24-05-2022, 17:59

Литовкин назвал западное оружие на Украине халтурой и указал на их недочеты

24-05-2022, 14:54

Ераносян рассказал о том, куда попадет украинский стрелок из ПЗРК Stinger при выстреле в российский вертолет

24-05-2022, 12:29

ВС из РФ нанесли удар по объекту в Павлограде

24-05-2022, 12:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

28-05-2022, 12:44

0

В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...

Подробнее
Грубые нарушения выявили на торгах за право на аренду Конюшего ведомства — СМИ

Грубые нарушения выявили на торгах за право на аренду Конюшего ведомства — СМИ

Вчера, 17:23

0

Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...

Подробнее
«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

28-05-2022, 23:14

0

Сейчас Украина ожидает с Запада дальнобойные пусковые установки, с помощью которых сможет наносить ракетные удары по...

Подробнее
Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

28-05-2022, 15:39

0

Под Донецком бойцы разведывательного батальона «Спарта» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает «Русская...

Подробнее
В Санкт-Петербурге эвакуатор «уронил» перевозимую иномарку

В Санкт-Петербурге эвакуатор «уронил» перевозимую иномарку

28-05-2022, 17:09

0

Кувырком на крышу закончилась эвакуация неправильно припаркованного автомобиля Toyota на Васильевском острове в...

Подробнее
Пенсионер из Петербурга сбил в Гатчине девятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу

Пенсионер из Петербурга сбил в Гатчине девятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу

28-05-2022, 18:49

0

В Гатчинском районе Ленинградской области пожилой житель Северной столицы сбил ученика третьего класса, пытавшегося...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

28-05-2022, 22:24

0

Как стало известно порталу Avia.pro от собственных источников, всего в 150 километрах от границы с Россией Финляндия...

Подробнее
В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

29-05-2022, 15:49

0

Жительница Одинцово (Московская область) обратилась в полицию и заявила о том, что ее 22-летний сын уклоняется от...

Подробнее
В Петербурге открылась паромная переправа вместо закрытого на ремонт Биржевого моста

В Петербурге открылась паромная переправа вместо закрытого на ремонт Биржевого моста

29-05-2022, 21:19

0

Временная паромная переправа начала функционировать в Северной столице, перевозя пассажиров между Мытненской набережной...

Подробнее
Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

29-05-2022, 12:39

0

В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на слова исполняющего...

Подробнее