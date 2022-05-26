Военные наемники из американских ЧВК попали в засаду вблизи фронта на Украине

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В «военной спецоперации» на территории Украины участвуют граждане США, что доказывает еще одно видео с района боевых действий.
В Сети появилось видео, снятое на экшнкамеру одного из американских добровольцев, пишет Авиа.про. В кадр попал момент, когда они вышли на бронетранспортер и по ним открыли огонь из крупнокалиберного пулемета.
В ответ они ударили из ручного гранатомета и ушли в противоположном направлении. Учитывая, что видео все же появилось в Сети, можно предположить, что им удалось выжить.
В каком именно районе Украины американцы попали в засаду, не сообщается. Также нет точной информации о том, столько таких небольших групп сражается в составе ВСУ.
Стоит отметить, что Украине сейчас поставляют оружие из стран НАТО, и с ним хорошо знакомы бывшие военные армий стран блока. Это позволяет увеличить число тех, кто может воевать поставляемым Западом оружием без необходимости отправлять большое количество военнослужащих на обучение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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