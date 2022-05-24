Россия ожидает, что Киев примет выдвигаемые Кремлем требования. Советник украинского президента Михаил Подоляк в жесткой форме прокомментировал призывы бывшего госсекретаря США и итальянских дипломатов пойти на уступки. Военный обозреватель издания «МК» Артем Кошеленко в этой связи отмечает, что Москве надо быть готовой к тому, что новые границы России на украинском направлении не будут юридически признаны ни Западом, ни Киевом.

Чтобы Украина и страны Запада признали выход из Запорожья и переход некоторых территорий в состав России, должно произойти что-то фантастическое. Кошеленко считает, что для России более выгодно завершить спецоперацию на Украине подписанием мирного договора. Однако вопрос заключается в том, что Киев не согласится признать де-юре сложившуюся ситуацию. Журналист пояснил, что Азовское море Украина навсегда потеряла. Порты в Херсонской и Запорожской областях никогда не будут украинскими. Обозреватель полагает, что Азовское море снова станет внутренним морем России.

Кошеленко отмечает, что спецоперация может завершиться либо договором, либо просто соглашением о прекращении огня. Мирный договор предполагает окончание конфликта, а соглашение о прекращении огня нарушается достаточно легко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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