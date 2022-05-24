Генерал ВСУ Громов: РФ вместе с ДНР одержала верх в боях на Донбассе

«Ведомости» сообщили, что Nike уходит из России
Производитель обуви и одежды Nike отказался от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group (IRG),...Подробнее
Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов признал превосходство сил РФ на Донбассе. Об этом пишет британское издание The Guardian.
По словам Громова, Россия смогла сосредоточить на Донбассе войска, которым удается добиться успехов в продвижении на востоке Украины. Под контролем ВС РФ уже большая часть Луганской области, а также идет наступление в Донецкой области.
«У России есть преимущество, но мы делаем все, что в наших силах», — цитирует Громова The Guardian.
Напомним, 24 февраля РФ ввела войска на территорию Украины объявив «военную спецоперацию». Западные страны в ответ приняли антироссийские санкции, направленные против российской экономики, и отдельных физлиц.
Западные политики говорят о том, что если конфликт не будет разрешен и Россия выберет путь эскалации, занимая новые территории Украины, санкции будут усиливаться и могут коснуться поставок нефти, газа, а также банковского сектора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Производитель обуви и одежды Nike отказался от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group (IRG),...Подробнее
Производителями мебели в РФ зафиксирован рекордный за последние 22 года спад продаж. Заявление на этот счет сделал...Подробнее
Депутат итальянской партии «Лига Севера», глава делегации Италии ОБСЕ Паоло Гримольди в недавнем интервью заявил о том,...Подробнее
Накануне вечером сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить иномарку,...Подробнее
Отрабатывая информацию о подозрительном гражданине, полученную от жителя Северной столицы, правоохранители задержали...Подробнее
Вследствие СВО, осуществляемой Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины, Соединённые Штаты...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский усомнился в истинных мотивах Запада, который мог бы вывозить из Украины зерно по...Подробнее
Вильнюс объявил о новом пакете военной помощи Украине, на территории которой Россия с 24 февраля проводит СВО....Подробнее
Экономисты считают, что укрепление рубля – это не так хорошо, как кажется. После начала военной операции на территории...Подробнее
В Санкт-Петербурге может появиться крупнейший IT-кластер в России. «Мегалайн», ответственная за проект по рекультивации...Подробнее
Комментировать