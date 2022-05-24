Генерал ВСУ Громов: РФ вместе с ДНР одержала верх в боях на Донбассе

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов признал превосходство сил РФ на Донбассе. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По словам Громова, Россия смогла сосредоточить на Донбассе войска, которым удается добиться успехов в продвижении на востоке Украины. Под контролем ВС РФ уже большая часть Луганской области, а также идет наступление в Донецкой области.

«У России есть преимущество, но мы делаем все, что в наших силах», — цитирует Громова The Guardian.

Напомним, 24 февраля РФ ввела войска на территорию Украины объявив «военную спецоперацию». Западные страны в ответ приняли антироссийские санкции, направленные против российской экономики, и отдельных физлиц.

Западные политики говорят о том, что если конфликт не будет разрешен и Россия выберет путь эскалации, занимая новые территории Украины, санкции будут усиливаться и могут коснуться поставок нефти, газа, а также банковского сектора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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