RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
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Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять СВО на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. В настоящее время одним из максимально активных направлений продвижения является район города Красный Лиман. После штурма ВС РФ и республиканской Народной милиции, оставили занимаемые позиции разрозненные подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (в/ч А0224). Прежде данное подразделение было дислоцировано в городе Николаеве. Об этом пишет информационное онлайн издание «Военное обозрение».
В Сеть сейчас выложены материалы, на которых видно, как украинские военнослужащие, сидящие «на броне» БТР-80, на высокой скорости уезжают с оставленных позиций. Бойцы решили покинуть занимаемые позиции и отходить самостоятельно. По отдельным сообщениям — отступление осуществлялось в направлении нацпарка «Святые горы». Оно сопровождалось артиллерийским огнём ВС РФ и НМ ДНР.
Отступая к Славянску, бойцы ВСУ столкнулись с проблемой из-за ранее взорванных переправ через Северский Донец. На данный момент под контролем ВСУ остаётся примерно треть территории Красного Лимана. На этом фоне ещё несколько подразделений ВСУ и территориальной обороны записали обращения к верховному главнокомандующему Зеленскому с докладами о сложном положении на фронте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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