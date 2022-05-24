Подразделения 79-й десантной бригады армии ВС Украины покинули позиции в Лимане на БТР-80

Сегодня, 15:04

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Подразделения 79-й десантной бригады армии ВС Украины покинули позиции в Лимане на БТР-80
Фото из открытых источников

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять СВО на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. В настоящее время одним из максимально активных направлений продвижения является район города Красный Лиман. После штурма ВС РФ и республиканской Народной милиции, оставили занимаемые позиции разрозненные подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (в/ч А0224). Прежде данное подразделение было дислоцировано в городе Николаеве. Об этом пишет информационное онлайн издание «Военное обозрение». 

В Сеть сейчас выложены материалы, на которых видно, как украинские военнослужащие, сидящие «на броне» БТР-80, на высокой скорости уезжают с оставленных позиций. Бойцы решили покинуть занимаемые позиции и отходить самостоятельно. По отдельным сообщениям — отступление осуществлялось в направлении нацпарка «Святые горы». Оно сопровождалось артиллерийским огнём ВС РФ и НМ ДНР. 

Отступая к Славянску, бойцы ВСУ столкнулись с проблемой из-за ранее взорванных переправ через Северский Донец. На данный момент под контролем ВСУ остаётся примерно треть территории Красного Лимана. На этом фоне ещё несколько подразделений ВСУ и территориальной обороны записали обращения к верховному главнокомандующему Зеленскому с докладами о сложном положении на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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