RT Arabic: в Луганске прогремела как минимум 2 взрыва

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
Два взрыва прогремели накануне в Луганске, о чем сообщил военный корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури.
Он рассказал в своем telegram-канале, что над городом кружат военные самолеты.
«В Луганске были слышны как минимум два взрыва. Над городом кружат самолеты», — написал Максим Аль-Тури.
При этом в момент публикации сообщений о взрывах он не располагал информацией о том, что стало их причиной, а также на каком объекте они произошли.
Напомним, Россия 24 февраля начала «военную спецоперацию» на территории Украины с ракетных ударов по ее территории. Западные страны поддержали Киев в борьбе против российских войск, которые зашли сразу в несколько украинских областей.
Украина заявляет, что готова к переговорам только в случае, если российские войска отойдут как минимум на позиции 23 февраля. Но поскольку этот вариант Россию не устраивает, эксперты говорят о том, что конфликт будет затяжным, а его последствия будут ощущать во всем мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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