RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в Синельниковском районе, где располагались украинские военнослужащие. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» разместил кадры с последствиями ударов. Сегодня во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Помимо этого, опубликованные в Сети кадры свидетельствуют о пожаре на окраине Николаева.
Напомним, что с момента начала спецоперации в Украине российские военные наносят удары по объектам, где может находится вооружение, а также по воинским частям и топливным хранилищам.
Ранее сообщалось о планах Великобритании отправить военные корабли в Одессу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
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