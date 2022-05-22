RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы

24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в Синельниковском районе, где располагались украинские военнослужащие. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» разместил кадры с последствиями ударов. Сегодня во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Помимо этого, опубликованные в Сети кадры свидетельствуют о пожаре на окраине Николаева.

Напомним, что с момента начала спецоперации в Украине российские военные наносят удары по объектам, где может находится вооружение, а также по воинским частям и топливным хранилищам.

Ранее сообщалось о планах Великобритании отправить военные корабли в Одессу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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