На Украине неизвестный дрон-камикадзе влетел прямо в танк Т-72

В сети обнародовали снятые на Украине кадры, которые показывают работу дрона-камикадзе. Беспилотник влетел прямо в танк Т-72 и успешно его поразил. И тем не менее, судя по всему, полностью уничтожить боевую машину у БПЛА не получилось.

Видео представляет собой записи с камер как непосредственно самого дрона, который одной из сторон конфликта применялся в качестве барражирующего боеприпаса, так и с беспилотника-корректировщика.

Кадры позволяют рассмотреть, что на броне танка разместились военнослужащие. Приближение дрона они заметили только когда расстояние между ними было всего лишь несколько десятков метров. Поэтому они были либо убиты, либо получили серьезные ранения.

А вот беспилотнику непосредственно пробить броню танка не удалось. Авторы Авиа.про, которые обратили внимание на это, предполагают, что героем данного ролика мог стать какой-то легкий беспилотник-камикадзе, главная задача которого - уничтожение живой силы противника, а не бронетехники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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