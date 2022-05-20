В армии ВСУ участились случаи исчезновения разведывательных беспилотников в Донбассе

Сегодня, 11:14

0

Image 16+
В армии ВСУ участились случаи исчезновения разведывательных беспилотников в Донбассе
Фото из открытых источников

Украинские военные стали жаловаться на то, что их дроны пропадают все чаще.

В ряде украинских Телеграм-каналов опубликованы сообщения военнослужащих ВСУ, которые рассказывают о потерянных дронах, пишет «Военное обозрение». Исчезать начали и дроны Phantom 4 RTK, которые оснащены оптикой, позволяющей получать разведанные не заходя на территорию, контролируемую противником.

Стоит отметить, что сейчас беспилотники используются не только для коррекции ударов, но также для проведения разведки. И потеря БПЛА выливается в снижение эффективности работы дальнобойной артиллерии.

То, что дроны ВСУ стали чаще сбивать, может быть связано и с тем, что войска ДНР и ЛНР получили российское вооружение для уничтожение БПЛА.

Отметим, Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых украинских беспилотниках.

Сейчас Украина получает дроны от стран НАТО, а также закупает беспилотники турецкого производства. До того как РФ ввела свои войска на территорию Украины, велись даже переговоры о возможности сбора турецких дронов на одном из украинских предприятий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В армии ВСУ участились случаи исчезновения разведывательных беспилотников в Донбассе

Сегодня, 11:14

Зеленский назвал военную ситуацию на Донбассе «чрезвычайно тяжелой»

Сегодня, 07:39

Генерала США признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»

Вчера, 15:24

Два сержанта из Прикамья погибли на спецоперации в Украине

Вчера, 10:44

Чеченские бойцы ВС из РФ захватили у ВСУ уникальную БМП-2К под Луганском

20-05-2022, 12:14

На Украине погиб старший лейтенант Шайдуллин из Башкирии

20-05-2022, 11:49

ТАСС: РФ начала применять истребители Су-57 через пару недель от начала спецоперации на Украине

20-05-2022, 10:29

Российские военные начали применять тактику формирования малых котлов на Донбассе

20-05-2022, 10:29

В Украине погиб командир стрелкового взвода снайперов из Бурятии

20-05-2022, 09:04

ВВС Украины пополнились наемными пилотами из Восточной Европы

19-05-2022, 18:04

Шурыгин: гаубицы М777 ВСУ стали целью российских военных

19-05-2022, 16:04

В Кремле рассказали о планах России на Херсонскую и Запорожскую области

19-05-2022, 15:24

Уничтожение БМП-1 ВСУ из гранатомета попало на видео

19-05-2022, 14:09

В Курганской области простились с погибшим в Украине гранатометчиком

19-05-2022, 12:39

В Украине погиб 24-летний командир танкового взвода

19-05-2022, 12:19

Штурмовые отряды армии ВС РФ и сил ЛНР появились около блиндажей ВСУ под Северодонецком

19-05-2022, 10:19

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

19-05-2022, 08:29

Леонков: ВС РФ уничтожают военных ВСУ в Донбассе после обработки местности

19-05-2022, 07:39

Спецоперация: разведчик-снайпер из Ленинградской области погиб на Украине

18-05-2022, 18:29

ВС РФ уничтожили 76 украинских пунктов управления

18-05-2022, 13:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Вчера, 15:07

0

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...

Подробнее
Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

20-05-2022, 19:49

0

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...

Подробнее
Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

20-05-2022, 14:29

0

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...

Подробнее
Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

0

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его...

Подробнее
Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

20-05-2022, 12:44

0

Курс доллара на Мосбирже сегодня опустился ниже 58 рублей, впервые с 2018 года. Однако для экспертов это вовсе не...

Подробнее
В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

20-05-2022, 12:09

0

Прошло всего лишь несколько часов с тех пор, как спутники из Космоса, а также многочисленные крымские граждане...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

19-05-2022, 15:04

0

Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации...

Подробнее
«Рубль – это не деньги. Покупайте валюту»: экономист Кривелевич дал совет россиянам

«Рубль – это не деньги. Покупайте валюту»: экономист Кривелевич дал совет россиянам

20-05-2022, 13:19

0

Доллар на Московской бирже сегодня опустился ниже 58 рублей, что наблюдается впервые за четыре последних года....

Подробнее
Петербургский четвероклассник заехал на самокате под троллейбус

Петербургский четвероклассник заехал на самокате под троллейбус

20-05-2022, 12:14

0

На Петроградской стороне в Северной столице несовершеннолетний ученик четвёртого класса был сбит троллейбусом после...

Подробнее
Экономист Иванова-Швец объяснила, у кого в РФ сильнее всего упадут реальные доходы

Экономист Иванова-Швец объяснила, у кого в РФ сильнее всего упадут реальные доходы

20-05-2022, 13:04

0

Реальные доходы в России в 2022 году могут сильнее всего упасть у граждан, которые работают в компаниях малого и...

Подробнее