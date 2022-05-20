В армии ВСУ участились случаи исчезновения разведывательных беспилотников в Донбассе

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Украинские военные стали жаловаться на то, что их дроны пропадают все чаще.
В ряде украинских Телеграм-каналов опубликованы сообщения военнослужащих ВСУ, которые рассказывают о потерянных дронах, пишет «Военное обозрение». Исчезать начали и дроны Phantom 4 RTK, которые оснащены оптикой, позволяющей получать разведанные не заходя на территорию, контролируемую противником.
Стоит отметить, что сейчас беспилотники используются не только для коррекции ударов, но также для проведения разведки. И потеря БПЛА выливается в снижение эффективности работы дальнобойной артиллерии.
То, что дроны ВСУ стали чаще сбивать, может быть связано и с тем, что войска ДНР и ЛНР получили российское вооружение для уничтожение БПЛА.
Отметим, Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых украинских беспилотниках.
Сейчас Украина получает дроны от стран НАТО, а также закупает беспилотники турецкого производства. До того как РФ ввела свои войска на территорию Украины, велись даже переговоры о возможности сбора турецких дронов на одном из украинских предприятий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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