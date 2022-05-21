На востоке Украины мгновенным ударом были уничтожены 50 единиц военной техники

Беспилотник снял момент артиллерийского удара неустановленного калибра, которым было уничтожено не менее 50 единиц техники на востоке Украины, сообщает информационный портал Авиа.про.

После мгновенного удара начался сильный пожар, что указывает на то, что в этом месте находились топливозаправочные машины. Где именно были сняты эти кадры, неизвестно, но, вероятно, речь идет об уничтожении одной батальонной тактической группы, о чем свидетельствует колоссальное количество сгоревшей техники. Если судить по кадрам, то можно предположить, что военная техника находилась на территории парниково-тепличного комбината или фермерского хозяйства.

Как выяснилось, удар уничтожил около двух десятков танков и бронированных машин, артиллерийские тягачи и бронеавтомобили, а также около 30 армейских грузовиков.

Кому принадлежит уничтоженная техника издание не сообщает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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