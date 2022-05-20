Зеленский назвал военную ситуацию на Донбассе «чрезвычайно тяжелой»

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе.
С 24 февраля он ежедневно обращается к согражданам через соцсети, озвучивая оценку событиям, происходящим на линии фронта, пишет МК.
В очередном видеообращении Зеленский заявил, что сейчас ситуация на Донбассе «чрезвычайно тяжелая». Там, по его словам, российские войска наступают на Славянск и Северодонецк. Об этом он заговорил снова, когда сообщил о посмертном награждении украинских военных.
О проблемах ВСУ на Донбассе заявил и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В интервью, которое Арестович дал каналу «Фейгин-Live» на видео-хостинге Ютуб, он сообщил, что самые большие боестолкновения происходят на участке от города Попасная в сторону города Бахмут.
Украинские власти говорят о том, что сейчас идут бои за контроль над автотрассой Лисичанск-Бахмут. Пока ВСУ удерживает под контролем около 10% Луганской области.
Напомним, Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля, объявив «военную спецоперацию». Украина, получив поддержку от Запада, отказывается выполнять требования России. Киев сейчас получает оружие из стран НАТО, а также разведывательную информацию, чтобы противостоять и далее наступлению российских войск.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
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