Два сержанта из Прикамья погибли на спецоперации в Украине

Два сержанта из Прикамья погибли в Украине в ходе специальной военной операции. Это следует из сообщений местных администраций. Оба отправились на территорию соседнего государства в качестве контрактников.

Михаил Шульц из Березовского округа погиб 16 мая. Известно, что в 2014-м он после девяти классов школы поступил в колледж предпринимательства и по его окончании стал электромонтажником-наладчиком.

На контрактной службе занимал должность замкомандира взвода - командира автомобильного отделения взвода гаубичного обеспечения артиллерийского дивизиона.

На Украине смерть настигла и сержанта Ивана Карамышева из Краснокамска. В армейские ряды он попал в 2017-м году, там освоил воинскую специальность (механик-водитель).

Срочную службу проходил в Таманской дивизии. Во время контрактной получил звание сержанта.

Погиб Карамышев во время боев в Харьковской области, пишет «ВКурсе».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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