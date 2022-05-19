Два сержанта из Прикамья погибли на спецоперации в Украине

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Два сержанта из Прикамья погибли в Украине в ходе специальной военной операции. Это следует из сообщений местных администраций. Оба отправились на территорию соседнего государства в качестве контрактников.
Михаил Шульц из Березовского округа погиб 16 мая. Известно, что в 2014-м он после девяти классов школы поступил в колледж предпринимательства и по его окончании стал электромонтажником-наладчиком.
На контрактной службе занимал должность замкомандира взвода - командира автомобильного отделения взвода гаубичного обеспечения артиллерийского дивизиона.
На Украине смерть настигла и сержанта Ивана Карамышева из Краснокамска. В армейские ряды он попал в 2017-м году, там освоил воинскую специальность (механик-водитель).
Срочную службу проходил в Таманской дивизии. Во время контрактной получил звание сержанта.
Погиб Карамышев во время боев в Харьковской области, пишет «ВКурсе».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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