На Украине погиб старший лейтенант Шайдуллин из Башкирии

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
На Украине погиб старший лейтенант Эдуард Шайдуллин из Башкирии. О его смерти на своей странице в соцсети сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов.
На службу в ряды армии Эдуард Шайдуллин влился в 2009 году. А уже в 2013-м он стал курсантом Михайловской военной артиллерийской академии в Петербурге. Окончил ее в 2018-м году.
Службу проходил в Наро-Фоминске - являлся командиром взвода самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии.
У старшего лейтенанта остались жена и сын - ему 6 лет.
Прощание с Шайдуллиным запланировано на 21 мая. Оно пройдет на центральной площади Янаула, пишет «Горобзор.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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