На Украине погиб старший лейтенант Шайдуллин из Башкирии

На Украине погиб старший лейтенант Эдуард Шайдуллин из Башкирии. О его смерти на своей странице в соцсети сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов.

На службу в ряды армии Эдуард Шайдуллин влился в 2009 году. А уже в 2013-м он стал курсантом Михайловской военной артиллерийской академии в Петербурге. Окончил ее в 2018-м году.

Службу проходил в Наро-Фоминске - являлся командиром взвода самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии.

У старшего лейтенанта остались жена и сын - ему 6 лет.

Прощание с Шайдуллиным запланировано на 21 мая. Оно пройдет на центральной площади Янаула, пишет «Горобзор.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700